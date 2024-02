Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 5 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποια πρόσωπα τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν.

Σήμερα, 5 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας τιμάται η μνήμη των:

Μάρτυρος Αγαθής της παρθένου.

Νεομάρτυρος Αντωνίου του Αθηναίου.

Πολύευκτου πατριάρχου Κων/πόλεως και Θεοδοσίου, του εν Σκοπέλω.

Η ανατολή του Ηλίου είναι στις 7:26, η δύση στις 17:51 και η Σελήνη είναι 24, 5 ημερών.

Σήμερα είναι Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο.

Οι βίοι της Αγίας Αγαθής και του Οσίου Πολύευκτου

Η αγία Αγάθη, καταγόταν από το Παλέρμο της Σικελίας. Έζησε και μεγαλούργησε στο χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου. Η οικογένειά της διέθετε τεράστια περιουσία, η δε αγία διακρινόταν για τη φυσική της ομορφιά αλλά και για το ήθος, τις αρετές και τη μεγάλη της πίστη. Σε ηλικία δεκαπέντε ετών, έμεινε ορφανή και μοναδική κληρονόμος της μεγάλης περιουσίας των γονέων της και τότε αναδείχθηκε η υπέροχη προσωπικότητα της Αγάθης. Αγνοώντας τις προσκλήσεις και τις κολακείες του κόσμου, διέθεσε όλη της την περιουσία σε φιλανθρωπικούς σκοπούς βοηθώντας όλους όσους είχαν ανάγκη. O Θεός όμως έκρινε ότι η Αγία έπρεπε να δοκιμαστεί περισσότερο. O έπαρχος Κιντιανός προσπάθησε χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα, να την πείσει να τον παντρευτεί. Η αγία όμως όχι μόνο δεν απαρνήθηκε την πίστη της, αλλά θέλησε να μαρτυρήσει γι` αυτήν. Έτσι υπέμεινε με θαυμαστή καρτερικότητα όλα τα βασανιστήρια και μάλιστα δοξολογώντας τον Θεό πού την αξίωσε με το στέφανο του μαρτυρίου. Παρέδωσε το πνεύμα της μετά από φρικτά βασανιστήρια.

O όσιος Πολύευκτος ο νέος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και σε νεαρή ηλικία έγινε μοναχός. Όταν τον Απρίλιο του 956 απεβίωσε ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Θεοφύλακτος, χειροτονήθηκε διάδοχος του. Ήταν κάτοχος μεγάλης θεολογικής παιδείας και διακρινόταν για τη σεμνότητά του, το ήθος του, την εγκράτεια και αντικειμενικότητα του χαρακτήρα του. Το 957 βάπτισε στην Κωνσταντινούπολη την Ρωσίδα ηγεμονίδα Όλγα. Επί πατριαρχίας του εκτίσθησαν εις το Άγιος Όρος οι μονές Μεγ. Λαύρας Βατοπεδίου και Ιβήρων. Εκοιμήθη ειρηνικά στις 16 Ιανουαρίου του 970.

Πηγή: ecclesia.gr

