NBA – Αντετοκούνμπο: Κατέρρευσαν στο τέλος τα “ελάφια”

Ο Greek freak ήταν εντυπωσιακός, αλλά οι Τζαζ έφεραν τα πάνω – κάτω στην τελευταία περίοδο.

Οι Γιούτα Τζαζ έκαναν την μεγάλη έκπληξη τα ξημερώματα στο ΝΒΑ καθώς επικράτησαν στο Μιλγουόκι των Μπακς με 123-108, παρά την εντυπωσιακή εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας άσος σημείωσε ακόμη ένα double-double στην καριέρα του, όμως η εξαιρετική εμφάνιση του δεν στάθηκε ικανή ν' αποτρέψει την ήττα των «ελαφιών.

Σε 39,5 λεπτά συμμετοχής, ο Giannis πέτυχε 33 πόντους, μοίρασε 13 ασίστ και μάζεψε επτά ριμπάουντ, ενώ καθοριστικό ρόλο στην ήττα των Μπακς, έπαιξε η απόφαση του Ντοκ Ρίβερς να μην χρησιμοποιήσει τον Κρις Μίντλετον για λόγους συντήρησης, ενώ απουσίασε και ο Μπρουκ Λόπεζ για προσωπικούς λόγους.

Ο μοναδικός -εκτός του Αντετοκούνμπο- που στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, ήταν ο Μπόμπι Πόρτις (27 πόντοι, 7 ριμπάουντ), ενώ ο Ντέμιαν Λίλαρντ τελείωσε τον αγώνα με 5/18 σουτ και μόλις 12 πόντους. Οι φιλοξενούμενοι του Γουίλ Χάρντι, είχαν επτά παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και κορυφαίους τους Λάουρι Μάρκανεν (21π.), Σέξτον (19π.) και Τζορτζ (19π.).

