Κοινωνία

Δυτική Αττική: Όπλα και άλλα ευρήματα σε αστυνομική επιχείρηση (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιχείρηση για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας έγινε στη δυτική Αττική. Τα αποτελέσματά της.

-

Όπλα, φυσίγγια και κλοπιμαία εντοπίστηκαν σε έρευνα που έγινε από αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή της δυτική Αττικής.

Η επιχείρηση έγινε με σκοπό την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

«Αστυνομική επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής πρωινές ώρες σήμερα, Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2024, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής με σκοπό την καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής και Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής καθώς και δυνάμεις της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων, της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) και της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης (Υ.Α.Τ.) της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κυνηγετική καραμπίνα,

περίστροφο,

δίκυκλη μοτοσικλέτα για την οποία έχει δηλωθεί κλοπή,

γεμιστήρα με 33 φυσίγγια,

159 φυσίγγια, 435 κάλυκες καθώς και συσκευασίες φυσιγγίων.

Οι ειδικές επιχειρησιακές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση αποσκοπώντας στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών».

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση στο υπουργείο Εργασίας: “Οι δράστες ήταν επαγγελματίες”

Αγρότες: Αποφασίζουν για κλείσιμο των Εθνικών Οδών ή κάθοδο στην Αθήνα (βίντεο)

Ομόφυλα ζευγάρια: Ξεκινά στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου