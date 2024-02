Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

"Την επόμενη εβδομάδα η Αφροδίτη κάνει μία ωραία όψη με τον Ουρανό και αυτό ευνοεί νέους έρωτες, διασκέδαση με φίλους αλλά και ενδεχόμενα οικονομικά κέρδη - πάρτε και ένα λαχείο αυτές τις τυχερές μέρες, ενώ στα τέλη της εβδομάδας η Νέα Σελήνη θα φέρει απρόβλεπτες εξελίξεις "είπε την Δευτέρα η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

