Life

“The 2Night Show”: Δευτέρα με Κατερίνα Παπουτσάκη και Βαγγέλη Κωνσταντινίδη (εικόνες)

Η ηθοποιός και ο στιχουργός "ανοίγουν τα χαρτιά τους" στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στην εκπομπή "The 2Night Show".

-

Απόψε, Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2Night Show» την Κατερίνα Παπουτσάκη. Η αγαπημένη ηθοποιός, φανερά ανανεωμένη, μιλάει για το δύσκολο 2023 και τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της, αλλά και το αισιόδοξο 2024, που ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για εκείνη.

Πώς βίωσε τον χωρισμό της; Τι λάθη προσπαθεί να μην κάνει με τα παιδιά της, ούσα, η ίδια, παιδί χωρισμένων γονιών; Γιατί βαρέθηκε να της φοράνε «ταμπέλες»; Τέλος, μιλάει για τα νέα επαγγελματικά της σχέδια, που αφορούν στο τραγούδι και τις τηλεοπτικές προτάσεις που έχει δεχτεί.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται καλεσμένος του Γρηγόρη και ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης, ο στιχουργός που κρύβεται πίσω από πολλές και μεγάλες μουσικές επιτυχίες. Πώς τα έφερε η ζωή και από κειμενογράφος σε διαφημιστικά κατέληξε να είναι πετυχημένος στιχουργός; Πόσα και ποια τραγούδια έχει γράψει;

Με ποιους καλλιτέχνες έχει συνεργαστεί και ποιες ιστορίες κρύβονται πίσω από αγαπημένα τραγούδια; Τέλος, ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης μιλάει για τη σχολή στιχουργικής που δημιούργησε, και τα σεμινάρια που θα βοηθήσουν πολλούς καλλιτέχνες να ξετυλίξουν το ταλέντο τους.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Night Show»: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 24:00.

Δείτε το trailer: https://www.youtube.com/watch?v=i-XIWv-oRjA

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Αντώνης Μάτσος Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Μαίρη Μουστάκη Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης