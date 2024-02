Αθλητικά

Ντάνι Άλβες: Ξεκίνησε η δίκη για τον βιασμό

Η πρόταση της εισαγγελίας για τον Βραζιλιάνο σταρ, που παραμένει προφυλακισμένος για περισσότερο από ένα χρόνο.

Ξεκίνησε σήμερα (5/2) σε δικαστήριο της Βαρκελώνης, η δίκη του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή Ντάνι Άλβες για τον βιασμό μιας νεαρής γυναίκας σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης τον Δεκέμβριο του 2022.

Η δικαστής Ισαμπέλ Ντελγκάδο Πέρεθ, όπως αναφέρει η εφημερίδα της Βραζιλίας «O Globo» αποδέχτηκε το αίτημα που υποβλήθηκε από τον Βραζιλιάνο και έτσι θα μιλήσει την Τετάρτη (7/2), ημερομηνία που έχει προγραμματιστεί το τέλος της δίκης.

Η εισαγγελία ζήτησε εις βάρος του πρώην σταρ της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν, ο οποίος είναι προφυλακισμένος για περισσότερο από ένα χρόνο, εννέα χρόνια φυλάκιση, την καταβολή 150.000 ευρώ στη νεαρή γυναίκα, καθώς και 10 χρόνια υπό επιτήρηση αποφυλάκισης στο τέλος της φυλάκισής του.

Ο Βραζιλιάνος παίκτης, ο οποίος εμφανίστηκε χωρίς χειροπέδες την πρώτη ημέρα των ακροάσεων, θα υπερασπιστεί τον εαυτό του μετά τις καταθέσεις του θύματος, 28 μαρτύρων, ειδικών και άλλων επαγγελματιών. Για σήμερα είναι προγραμματισμένες οι καταθέσεις από το θύμα, έναν φίλο και μέλος της οικογένειας του.

Για την προστασία της ταυτότητας της γυναίκας, η δήλωσή της θα είναι απολύτως εμπιστευτική, χωρίς την παρουσία του Τύπου και χωρίς καμία εγγραφή ήχου ή βίντεο.

Οι υπόλοιποι 22 μάρτυρες θα μιλήσουν αύριο Τρίτη και η τελευταία συνεδρίαση, στις 7 Φεβρουαρίου, θα είναι αφιερωμένη στις διαδικασίες πραγματογνωμοσύνης, την παράδοση έκθεσης και τα συμπεράσματα.

Ο Ινές Γκουαρδιόλα, δικηγόρος του Ντάνιελ Άλβες, παραπονέθηκε επίσης για μια «παράλληλη δίκη» στον Τύπο, και διαβεβαίωσε ότι ο Βραζιλιάνος διέρχεται μια οικονομικά ταραχώδη περίοδο, συμπεριλαμβανομένου ενός χρέους μισού εκατομμυρίου ευρώ στο υπουργείο Οικονομικών της Ισπανίας.

