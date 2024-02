Κοινωνία

Αγρότες: συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις, η ώρα των αποφάσεων για τα μπλόκα (βίντεο)

Ποιες είναι οι επόμενες κινητοποιήσεις των αγροτών. Οι εικόνες από τα μπλόκα και τα πυρά της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση.

Της Γεωργίας Λαγού

Με το βλέμμα στραμμένο στο Πανελλαδικό ραντεβού που έχουν δώσει αύριο στη Νίκαια της Λάρισας, οι αγρότες ενισχύουν τα μπλόκα σε πολλές περιοχές της χώρας.

Στη Θεσσαλονίκη, παρέκαμψαν τα αστυνομικά μέτρα και κινήθηκαν μέσα στα χωράφια, αφού έσπασαν με τα τρακέρ τους τα κιγκλιδώματα στην Εθνική οδό.

Με αγροτικά μηχανηματα γέμισε το κέντρο των Τρικάλων, ενώ στην Καλαμάτα, αγρότες και κτηνοτρόφοι πέταξαν σανό στο εσωτερικό Τράπεζας.

Οι αγρότες ξεκίνησαν το πρωί, από το μπλόκο των Νέων Μουδανιών, με σκοπό να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη, για να επιδώσουν ψήφισμα στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης εκεί όμως βρήκαν μπροστά τους τον φραγμό της αστυνομίας….

Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι,επιχείρησαν και πάλι να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό… ο δρόμος Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών, με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη,έκλεισε και ύστερα οι αγρότες αποχώρησαν και επέστρεψαν στο μπλόκο της Χαλκιδικής….

Τα τρακτέρ ζεσταίνουν τις μηχανές τους σε όλη τη χώρα ενόψει του αυριανού ραντεβού στη Νίκαια της Λάρισας, όπου θα αποφασιστεί το μέλλον των κινητοποιήσεών την ώρα που ο εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια στενέυουν.

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα μπλόκα των αγροτών σε διάφορα μέρη της χώρας και ενισχύονται συνεχώς από την Πελοπόννησο, την Κρήτη, την Στερεά Ελλάδα έως και τα Νησιά του Ιονίου.

Θράκη

Μακεδονία

Θεσσαλία

Ήπειρος

Στερεά Ελλάδα

Πελοπόννησος

Κρήτη

Νησιά Ιονίου

Στις Σέρρες για ένα τέταρτο οι αγρότες έκλεισαν συμβολικά την Εγνατία Οδό, στο ύψος του Δερβενίου, παρέταξαν τα τρακτέρ τους και στις δυο κατευθύνσεις, αριστερά και δεξιά του οδοστρώματος.

Με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα αγρότες από χωριά των Τρικάλων που επλήγησαν από την φυσική καταστροφή έκαναν πορεία μέσα στο κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Στην δυτική Ελλάδα οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις στο Αίγιο,κάθε απόγευμα αποκλείουν την είσοδο της πόλης, στο Αγρίνιο μεγαλώνει το μπλόκο των αγροτών έξω από την πόλη ενώ οι εικόνες με άλογα στα μπλόκα κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Απόβαση τρακτέρ και στο κέντρο της Καλαμάτας. Αγρότες και κτηνοτρόφοι σταμάτησαν έξω από υποκατάστημα τράπεζας, διαμαρτυρόμενοι για τους πλειστηριασμούς και άδειασαν πατάτες και δέματα με σανό στο εσωτερικό.

Στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας, στη Λάρισα, θα συναντηθούν στις 12 αύριο το μεσημέρι, οι εκπρόσωποι των μπλόκων από όλη τη χώρα.

Δριμεία κριτική ασκούν στην κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τους χειρισμούς της απέναντι στα αιτήματα των αγροτών.

