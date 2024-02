Κόσμος

Ερυθρά Θάλασσα: Νέο αμερικανικό πλήγμα κατά των Χούθι

Μη επανδρωμένα σκάφη των ανταρτών Χούθι έπληξε ο στρατός των ΗΠΑ στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως χθες Δευτέρα στις 15:30 (ώρα Σανάα· 14:30 ώρα Ελλάδας) έπληξε, «σε νόμιμη άμυνα», δυο τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USVs) των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, με φόντο τις εντεινόμενες ανησυχίες για περιφερειακή ανάφλεξη.

Τα δύο drones, φορτωμένα εκρηκτικά, «εντοπίστηκαν σε περιοχές της Υεμένης ελεγχόμενες από τους Χούθι» και «κρίθηκε πως ήγειραν άμεση απειλή για εμπορικά πλοία και σκάφη του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού στην περιοχή», τόνισε μέσω X (του πρώην Twitter) το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πολλαπλασίασαν τις επιχειρήσεις τους στην Υεμένη και στα ανοικτά της εμπόλεμης χώρας. Λένε πως δρουν για να προστατεύσουν τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν από τις επιθέσεις των Χούθι, οι οποίοι λένε πως τις εξαπολύουν για να υποστηρίξουν τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, υπό πολιορκία και βομβαρδισμούς του Ισραήλ επί σχεδόν τέσσερις μήνες.

Οι Χούθι —κίνημα υποστηριζόμενο από το Ιράν το οποίο πολεμά εναντίον της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης από το 2014— ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, της φτωχότερης χώρας της αραβικής χερσονήσου.

Καθώς οι Χούθι εξαπολύουν πλήγματα εναντίον πλοίων συνδεόμενων, κατ’ αυτούς, με το Ισραήλ, του οποίου οι ΗΠΑ είναι ο κυριότερος σύμμαχος, άλλες ένοπλες οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν βάζουν στο στόχαστρο αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή τους τελευταίους μήνες.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν άρχισε περιοδεία στη Μέση Ανατολή με σκοπό να διευκολύνει την κήρυξη ανακωχής ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, όπου εκτυλίσσεται μείζων ανθρωπιστική κρίση.

