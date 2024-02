“The 2Night Show” με τον Βαγγέλη Κωνσταντινίδη, τον στιχουργό των μεγάλων επιτυχιών (βίντεο)

Πολιτισμός

Ο άνθρωπος που «κρύβεται» πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες του ελληνικού πενταγράμμου στο “The 2Night Show” της Τρίτης.

Έναν παλιό…γνώριμο υποδέχθηκε στο “The 2Night Show” της Δευτέρας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης ήταν αυτός που είχε γράψει τους στίχους για το σήμα του «Όμορφου Κόσμου».

Ο στιχουργός που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου ήρθε μικρός στην Ελλάδα και ξεκίνησε γράφοντας κείμενα για διαφημιστικά σποτ. Το κομμάτι που τον «απογείωσε» ήταν «Το πιο γλυκό κομμάτι της ζωής μου» , από διαφήμιση σοκολάτας.

Ήταν τότε που έκανε το πέρασμά του στα τραγούδια. Το πρώτο του κομμάτι είπε πως ήταν η μεγάλη επιτυχία της «Οπισθοδρομικής Κομπανίας», το «Κοίτα Μιχάλη μου το χάλι μου».

Ακολούθησε μία λαμπρή καριέρα και συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα των συνθετών, όπως τον Γιάννη Σπανό και τον Γιώργο Χατζηνάσιο, αλλά και τραγουδιστές όπως η Άντζελα Δημητρίου και ο Σάκης Ρουβάς.

Μάλιστα, είπε πως το, «Μια ζωή μαζί» το είχε γράψει για τη μητέρα του.

Αποκάλυψε ιστορίες όπως αυτή που «κρύβεται» πίσω από την επιτυχία της Έλενας Παπαρίζου, «Αναπάντητες κλήσεις», αλλά και την υπογραφή του πίσω από τραγούδια της Δέσποινας Βανδή, της Ελένης Φουρέιρα, του Βαλάντη, του Χρήστου Δάντη, του Πάνου Κιάμου και άλλων.

