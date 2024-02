Κοινωνία

Ομόφυλα ζευγάρια - Μητροπολίτης Χρυσόστομος: Καλεί τους πιστούς σε συγκέντρωση κατά του γάμου

Το κάλεσμα του Μητροπολίτη Πατρών κ.Χρυσόστομου προς τους πιστούς.

O Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος καλεί τους πιστούς σε συγκέντρωση κατά του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και της τεκνοθεσίας.

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή προς συζήτηση και εντός 10 ημερών αναμένεται η ψήφιση του, ωστόσο οι αντιδράσεις και οι ενστάσεις από την εκκλησία συνεχίζονται.

Στην Πάτρα, ο Μητροπολιτης Χρυσόστομος σύμφωνα με πληροφορίες του Pelop.gr προγραμματίζει μεγάλη συγκέντρωση πιστών, στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 11 Φεβρουαρίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου.

