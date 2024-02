Κωνσταντινούπολη: Η Μονή της Χώρας μετατρέπεται σε τζαμί

Κόσμος

Πότε αναμένεται η πρώτη μουσουλμανική προσευχή στη Μονή της Χώρας η οποία μετατράπηκε από μουσείο σε τζαμί με προεδρικό Διάταγμα.

Την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί μετά από 79 χρόνια η πρώτη μουσουλμανική προσευχή στη Μονή της Χώρας η οποία μετατράπηκε από μουσείο σε τζαμί με προεδρικό Διάταγμα το οποίο υπέγραψε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν στις 10 Ιουλίου 2020, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η μακροχρόνια αποκατάσταση της Μονής της Χώρας στη συνοικία Φατίχ της Κωνσταντινούπολης έφτασε στο τέλος της. Ειδικά σχεδιασμένα κόκκινα χαλιά στρώθηκαν για τη Μονή της Χώρας.

Η Μονή της Χώρας είχε χτιστεί τον 6ο αιώνα κατά τη Βυζαντινή περίοδο και μετατράπηκε σε τζαμί επί Σουλτάνου Μπεγιαζίτ Β' το 1511 μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Μετατράπηκε σε μουσείο με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 2 Αυγούστου 1945, κατά τη διάρκεια της μονοκομματικής διακυβέρνησης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP. Η Μονή της Χώρας είναι γνωστή για τα μοναδικά ψηφιδωτά της.

