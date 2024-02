Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: Διασωληνώθηκε παιδί που κατάπιε ωμό ζυμαρικό

Το παιδί διακομίστηκε εσπευσμένα τα μεσάνυχτα στο νοσοκομείο όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, σε σταθερή κατάσταση.

-

Διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκράτειου νοσοκομείου, στη Θεσσαλονίκη, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες κατάπιε ωμό ζυμαρικό και συγκεκριμένα, τορτελίνι.

Το 12χρονο υπεβλήθη σε όλες τις αξονικές εξετάσεις και τώρα αναμένεται να γίνει μια προσπάθεια από ωτορινολαρυγγολόγους και παιδοπνευμονολόγους ώστε να αφαιρεθεί το ξένο σώμα από τον οργανισμό του.

Πηγή: thesstoday.gr

