Κωνσταντινούπολη: Ένοπλη επίθεση στο Δικαστικό Μέγαρο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο τραγικός απολογισμός της επίθεσης η οποία χαρακτηρίστηκε τρομοκρατική από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.

-

Τρομοκρατική χαρακτηρίζεται από τις τουρκικές αρχές η ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο της Κωνσταντινούπολης στην περιοχή Τσάγλαγιαν.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια ανέφερε ότι η επίθεση σημειώθηκε στις 11:46 το πρωί τοπική ώρα (10:46 ώρα Ελλάδος), στην τρίτη είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου, στο σημείο ελέγχου της Αστυνομίας.

Νεκροί είναι ένας άντρας και μία γυναίκα, οι δράστες της επίθεσης, μέλη της αριστερής ένοπλης οργάνωσης DHKP/C, όπως ανέφερε ο κ. Γερλίκαγια. Κατά την επίθεση τραυματίστηκαν άλλα έξι άτομα, τα τρία εκ των οποίων αστυνομικοί.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντς σημείωσε ότι διεξάγεται εισαγγελική έρευνα από την Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης σχετικά με την επίθεση.

Two shooters, one of them a woman, opened fire on people outside a court in Istanbul, Turkey.



In the attack, five people, including two police officers, were injured. The police responded and neutralized the shooters pic.twitter.com/nVdzKcPRhb