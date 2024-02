Τεχνολογία - Επιστήμη

“Brave New Greece” - Νέες Τεχνολογίες και Κλιματική Κρίση: Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Παρασκευής

Το μέλλον του πλανήτη που βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη πρόκληση στην ιστορία του προσπαθεί να σκιαγραφήσει η εκπομπή "Brave New Greece". Μια "γεύση" από το επεισόδιο της Παρασκευής.

Η εκπομπή του ΑΝΤ1 «BRAVE NEW GREECE» με ξεναγό τη CEO της αθηΝΕΑς, Μαριάννα Σκυλακάκη, έρχεται για να μας υπενθυμίσει πως το μέλλον δεν είναι εκεί μόνο για να μας προβληματίζει. Είναι εκεί για να μας προκαλεί ενθουσιασμό και να μας κάνει να ονειρευόμαστε νέα όρια για το τι είναι εφικτό. Για το πώς θα κάνουμε τις ζωές μας καλύτερες. Αρκεί να το κατανοήσουμε καλύτερα. Αρκεί να δούμε πώς θα προκύψει, μέσα από τις αντιθέσεις και τις αντιφάσεις της Ελλάδας του σήμερα. Το «BRAVE NEW GREECE» δίνει βήμα σε κορυφαίους ειδικούς, επιστήμονες, thought-leaders και innovators, οι οποίοι μιλούν για τις νέες τάσεις που θα διαμορφώσουν το αύριο.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 24:00 ΣΤΟΝ ΑΝΤ1

#BraveNewPlanet

Νέες Τεχνολογίες και Κλιματική Κρίση

Η κλιματική κρίση μάς επιβάλλει να «εκπαιδευτούμε» στις αντίξοες νέες συνθήκες που διαμορφώνει. Θα καταφέρει ο άνθρωπος να απενεργοποιήσει αυτή την ωρολογιακή βόμβα που απειλεί την ύπαρξή του; Μήπως είναι πια πολύ αργά;

Το νέο επεισόδιο της εκπομπής #BraveNewGreece με τίτλο #BraveNewPlanet αποπειράται να σκιαγραφήσει το μέλλον του πλανήτη μας, ενώ βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη πρόκληση στην ιστορία του. Ποιες είναι οι συλλογικές λύσεις που πρέπει να υιοθετήσουμε για να θέσουμε υπό έλεγχο την κλιματική αλλαγή; Υπάρχει, σε παγκόσμιο επίπεδο, η αναγκαία πολιτική και οικονομική βούληση για την καταπολέμησή της; Ποιους στόχους έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και γιατί χαρακτηρίζονται φιλόδοξοι; Πώς θα ελαχιστοποιήσουν την εξάρτηση του πλανήτη από τα ορυκτά καύσιμα οι νέες τεχνολογίες;

Αναζητώντας απαντήσεις, απευθυνόμαστε σε ειδικούς του τομέα της ενέργειας και κορυφαίους επιστήμονες, και μεταβαίνουμε στην Αμφιλοχία. Εκεί, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή άρχισε από το 2009 να αναπτύσσει το μεγαλύτερο στην Ελλάδα έργο αντλησιοταμίευσης, μιας καινοτόμου τεχνολογικής υποδομής που λειτουργεί σαν φυσική μπαταρία, αποτελώντας πυλώνα της πράσινης ενέργειας. Η αντλησιοταμίευση και οι αναδυόμενες νέες τεχνολογίες συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της πράσινης μετάβασης, δημιουργώντας αισιοδοξία για το μέλλον του πλανήτη.

Στην κάμερα της εκπομπής μιλούν οι: Μάνος Μανουσάκης (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΔΜΗΕ), Παναγιώτης Μπεχράκης (Καθηγητής Πνευμονολογίας), Σταμάτης Κριμιζής (Ακαδημαϊκός & Διαστημικός Επιστήμονας), Μιχάλης Σκούλλος (Καθηγητής Χημείας Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών & Πρόεδρος, ΜΙΟ-ECSDE & GWP-Med), Θοδωρής Γεωργακόπουλος (Δημοσιογράφος-Συγγραφέας), Γιούλα Τσικνάκου (Διευθύντρια Υδροηλεκτρικών Έργων, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή), Ιωάννης Μάργαρης (Αντιπρόεδρος, ΑΔΜΗΕ), Γιάννης Στεφανάκος (Επίκουρος Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), Αριστείδης Κοντογιάννης (Υπεύθυνος Επίβλεψης Κατασκευής Έργου, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή), Ευάγγελος Βάσσης (Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή), Φένια Σούρλα (Πολιτικός Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο & Συνιδρύτρια, Dataphoria).

«BRAVE NEW GREECE» με τη Μαριάννα Σκυλακάκη, Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου στις 24:00 στον ΑΝΤ1.

Μείνετε συντονισμένοι γιατί το μέλλον προδιαγράφεται συναρπαστικό!

#BraveNewGreece

Δείτε το trailer:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Παρουσίαση / Σενάριο : Μαριάννα Σκυλακάκη

: Μαριάννα Σκυλακάκη Σκηνοθεσία : Πάνος Θ. Μελίδης

Αρχισυνταξία : Δημήτρης Δελεβέγκος

Διεύθυνση Φωτογραφίας : Δημήτρης Ζωγραφάκης

Σύμβουλοι Παραγωγής : Νίκος Βερβερίδης, Κωνσταντίνος Τζώρτζης

Εκτέλεση Παραγωγής : Πέτρος Αδαμαντίδης

Παραγωγή : αθηΝΕΑ x ελc productions