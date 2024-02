Κόσμος

Επίθεση σε ελληνόκτητο πλοίο από τους Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα (βίντεο)

Πότε και υπό ποιες συνθήκες πραγματοποιήθηκε η επίθεση. Λεπτομέρειες για το πλήρωμα που επιβαίνει στο πλοίο.

Επίθεση ανταρτών Χούθι με ρουκέτα σε ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο στον Κόλπο του ‘Αντεν σημειώθηκε την Τρίτη.

Πρόκειται για το πλοίο «STAR NASIA» με έλληνα πλοιοκτήτη, σημαία Νήσων Μάρσαλ και πλήρωμα φιλιππινέζους ναυτικούς.

Στη 13.15 το πλοίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου, με τι πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για έκρηξη εξαιτίας νάρκης, ωστόσο εκπρόσωπος των Χούθι ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, όπως και σε ένα ακόμα πλοίο, βρετανικών συμφερόντων.

The Houthi Ansurullah Movement released footage of its anti-ship missiles hitting the US Star Nasia and UK Morning Tide ships passing through the Red Sea #BREAKING pic.twitter.com/B5vVkas9Nk — ?????????? (@soneerbozkurt) February 6, 2024

