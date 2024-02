Κοινωνία

Οι αγρότες κλιμακώνουν: Αποφάσισαν κάθοδο στην Αθήνα με τρακτέρ και συλλαλητήριο

Ποιες άλλες αποφάσεις έλαβαν οι αγρότες της Θεσσαλίας στην τελευταία σύσκεψή τους. Ποια τα αιτήματά τους.

Την κάθοδό τους στην Αθήνα με τρακτέρ την επόμενη εβδομάδα αποφάσισαν οι αγρότες όλης της χώρας, κατά τη σύσκεψη που πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Τρίτης στη Νίκαια Λαρίσης.

Όπως μεταδίδει η απεσταλμένη του ΑΝΤ1 Τζίνα Στασινοπούλου, οι αγρότες αποφάσισαν επίσης να προχωρήσουν σε συντονισμένους αποκλεισμούς μικρής διάρκειας εθνικών και επαρχιακών αυτοκινητοδρόμων, προκειμένου να διακηρύξουν τα αιτήματά τους και να ζητήσουν τη συμπαράσταση της κοινωνίας στις κινητοποιήσεις τους.

Αμέσως μετά τη λήξη της σύσκεψης οι αγρότες μετέβησαν με τα τρακτέρ στο Μπλόκο Νίκαιας όπου και πραγματοποιούν τον πρώτο από τους αποκλεισμούς αυτούς.

