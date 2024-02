Life

“Αρένα”: Tέμπη, ένας χρόνος μετά

Η Μαρία Αναστασοπούλου και η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής "Αρένα" ασχολούνται με την τραγωδία των Τεμπών, ένα χρόνο μετά το δυστύχημα.

H «ΑΡΕΝΑ» με την Μαρία Αναστασοπούλου έρχεται κάθε δεύτερη Κυριακή στις 24:00, κρατώντας πάντα την ερευνητική της ταυτότητα και παρουσιάζοντας τις άγνωστες διαστάσεις γεγονότων της επικαιρότητας.

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ KAI ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ

Τέμπη, ένας χρόνος μετά.

58 οικογένειες «περιμένουν» ακόμα τους δικούς τους ανθρώπους να γυρίσουν σπίτι τους.

Η Μαρία Αναστασοπούλου, αυτή την Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου, στις 24:00, μαζί με τους δημοσιογράφους της «ΑΡΕΝΑΣ», συναντά στο σημείο της τραγωδίας τις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και επιζήσαντες από εκείνο το εφιαλτικό ταξίδι.

Στην «ΑΡΕΝΑ», φιλοξενούνται συγκλονιστικές αφηγήσεις για τις πρώτες ώρες της τραγωδίας, μαρτυρίες που, πραγματικά, σοκάρουν. Οι συγγενείς των θυμάτων διατυπώνουν τα ερωτήματά τους για τη νύχτα της τραγωδίας. Παράλληλα, εκφράζουν την οργή τους για την καθυστέρηση στις έρευνες και την απόδοση ευθυνών σε όλα τα πρόσωπα, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, όπως οι ίδιοι ζητούν επιτακτικά.

Στο οδοιπορικό της «ΑΡΕΝΑΣ», η Μαρία Αναστασοπούλου πηγαίνει στο επίμαχο σταθμαρχείο και στο «κλειδί», που ποτέ δεν γύρισε ο σταθμάρχης. Ταυτόχρονα, καταγράφει τι άλλαξε από τότε μέχρι τώρα, τι διορθώθηκε, αλλά και ποιες είναι οι ελλείψεις που, ακόμα και σήμερα, υπάρχουν στο σιδηροδρομικό δίκτυο, ένα χρόνο μετά την τραγωδία.

Συγγενείς θυμάτων, πολιτικοί και δημοσιογράφοι έρχονται στο στούντιο της «ΑΡΕΝΑΣ» σε μία εκπομπή που θα συζητηθεί.

Trailer

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Νεκτάριος Δεληγιάννης

Νεκτάριος Δεληγιάννης Αρχισυνταξία: Αντώνης Παπαδάκης

Έρευνα-συντονισμός ρεπορτάζ: Μάνος Φραγκιουδάκης

Δημοσιογραφική Ομάδα: Λίλιαν Τσουρλή, Λία Κοντοπούλου, Χριστίνα Τσιόκρη, Λάζος Μαντικός, Ντέμυ Ντάβαρη, Βασίλης Γιαννούλης, Δώρα Γεωργιάδη, Αντώνης Διαμαντάκης, Βάσια Ηλιοπούλου