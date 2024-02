Life

“The 2Night Show”: Ατζαράκης και Παναγιωτίδης στην παρέα της Τρίτης (εικόνες)

Ένας κωμικός και ένας κοινωνιολόγος, "ξεδιπλώνουν" τα χαρτιά τους στην εκπομπή "The 2Night Show" με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Απόψε, Τρίτη 6 Φεβρουαρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Διονύση Ατζαράκη. Ο αγαπημένος κωμικός περιγράφει πόσο τον ιντριγκάρει να σατιρίζει μέσα από τη δουλειά του και πόσο θέλει να κάνει το κοινό του να γελάει, και όχι απλά να του κουνάει το δάχτυλο.

Δηλώνει πως δεν είναι καλός στο να σχολιάζει σε ένα πάνελ και πως στην τηλεόραση οι άνθρωποι του διαδικτύου δεν μπορούν να κάνουν αυτά για τα οποία τους αγάπησε ο κόσμος.

Τέλος, μιλάει για το παρασκήνιο της συνάντησής του με τη Χάρις Αλεξίου και τη συνεργασία του με τον Λάκη Λαζόπουλο στην επιτυχημένη παράσταση «Όταν πέθανα», στο θέατρο Βέμπο.

Στο αποψινό «The 2Night Show», καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου είναι και ο κοινωνιολόγος και ιστορικός Σταύρος Παναγιωτίδης, που καταρρίπτει με επιχειρήματα τους μύθους της ελληνικής ιστορίας.

Οι Σπαρτιάτες πετούσαν τα μωρά τους στον Καιάδα; Ισχύει ο μύθος του Μαρμαρωμένου Βασιλιά; Υπήρξε το «Κρυφό σχολειό»; Γιατί δεν ξεκίνησε η ελληνική επανάσταση την 25η Μαρτίου; Χόρεψαν τελικά τον χορό του Ζαλόγγου; Γιατί είναι μύθος το κόλπο του Καποδίστρια για τις πατάτες; Είπε ο Ιωάννης Μεταξάς το «Όχι»; Το Πατριαρχείο αφόρισε τον Νίκο Καζαντζάκη; Έκλεψε ο Αϊνστάιν τη «Θεωρία της Σχετικότητας» από τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή; Μια άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση, που θα διαφωτίσει τις ιστορικές γνώσεις μας.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Night Show», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 24:00.

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης