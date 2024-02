Πολιτική

Τέμπη - Κασσελάκης: Εμείς δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για την αλήθεια

Δείτε την ανάρτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για την εξεταστική επιτροπή του δυστυχήματος των Τεμπών.

Εμείς δε θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για την… pic.twitter.com/yMcqvVGrIR

— Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) February 6, 2024

