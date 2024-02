Κόσμος

Βασιλιάς Κάρολος: Η συνάντηση με τον πρίγκιπα Χάρι (εικόνες)

Η συνάντηση, η οποία χαροποίησε ιδιαίτερα τον βασιλιά, έγινε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της πάθησης του Καρόλου.

Συνάντηση με τον γιο του, πρίγκιπα Χάρι, έχει ο βασιλιάς Κάρολος, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του παλατιού ότι πάσχει από καρκίνο.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στο Λονδίνο, Ισαάκ Καριπίδης αν και η συνάντηση ήταν σχετικά σύντομη χαροποίησε ιδιαίτερα τον βασιλιά Κάρολο καθώς ως γνωστό η σχέση του πρίγκιπα Χάρι με την βασιλική οικογένεια τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο ναδίρ.

Οι δυο τους, είχαν να συναντηθούν από κοντά, από τον περασμένο Μάιο, δηλαδή, από την ημέρα της στέψης του Καρόλου.

Ο Χάρι έχει αποξενωθεί από τον πατέρα του και τον αδελφό του τα τρία τελευταία χρόνια και το 2023 εξέδωσε μια αυτοβιογραφία στην οποία επικρίνει τη βασιλική οικογένεια.

Ο πρίγκιπας ταξίδεψε χθες στις 6 Φεβρουαρίου με νυχτερινή πτήση από το Λος Άντζελες, έφτασε σήμερα το μεσημέρι στο Λονδίνο και ενημερώθηκε από τον πατέρα του για κατάσταση της υγείας του.

Σε φωτογραφίες φαίνεται κομβόι αυτοκινήτων, τα οποία μεταφέρουν το πρίγκιπα στο παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Μετά από αυτή τη συνάντηση ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλλα έφυγαν για την εξοχική τους κατοικία στο Σάντρινγχαμ της βορειοδυτικής Αγγλίας που όπως όλα δείχνουν εκεί θα συνεχιστεί η θεραπεία του.

Άγνωστο παραμένει για πόσο καιρό ο βρετανός μονάρχης θα μείνει μακριά από τα καθήκοντα του.

Ο βασιλιάς Κάρολος θα συνεχίσει να εκτελεί τα λεγόμενα «κρατικά του καθήκοντα». Δηλαδή να συναντά κάθε εβδομάδα τον βρετανό πρωθυπουργό, Ρίσι Σούνακ, και να υπογράφει κρατικά έγραφα.

Αυξημένο ρόλο φαίνεται ότι θα αναλαμβάνει ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, ο πρωτότοκος γιός του, πρίγκιπας Γουίλιαμ, ενώ και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας όπως: η αδερφή του η Βασιλική πριγκίπισσα Άννα και ο μικρότερος αδερφός του Δούκας του Εδιμβούργου, Εντουαρντ, αναμένεται να επωμιστούν περισσότερα καθήκοντα.

Είναι σχεδόν βέβαιο πως σημαντικό ρόλο θα παίξει και η βασίλισσα Καμίλλα., αναλαμβάνοντας τον συντονίσμό των υποχρεώσεων που πρέπει να καλύψουν τα μέλη της βασιλικής οικογένειας από εδώ και πέρα.

