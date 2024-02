Κόσμος

Βασιλιάς Κάρολος: η πρώτη εμφάνιση μετά την διάγνωση με καρκίνο (εικόνες)

Πρόκειται για την πρώτη εμφάνιση του βασιλιά Κάρολου μετά την ανακοίνωση του Παλατιού ότι διαγνώστηκε με καρκίνο.

Ο βασιλιάς Κάρολος αποχώρησε σήμερα με αυτοκίνητο από το Clarence House, την κατοικία του στο Λονδίνο, μαζί με τη βασίλισσα Καμίλα, κάνοντας μια πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την ανακοίνωση ότι πάσχει από καρκίνο, μετέδωσε ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο 75χρονος βασιλιάς και η σύζυγός του χαιρέτισαν το πλήθος χαμογελώντας από τις πίσω θέσεις του οχήματος.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων PA, το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας, αναχώρησε με ελικόπτερο για το Σάντριγχαμ, που βρίσκεται στην κομητεία της ανατολικής Αγγλίας, το Νόρφολκ.

