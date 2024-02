Life

“Πρόσωπο με πρόσωπο”: Ραντεβού με τα μέτωπα της επικαιρότητας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου και οι καλεσμένοι του συζητούν και αναλύουν τα... φλέγοντα της πολιτικής επικαιρότητας.

-

Πρόσωπα της Πολιτικής, πρόσωπα της πρώτης γραμμής από την Οικονομία και την Κοινωνία, πρόσωπα της επικαιρότητας διασταυρώνουν τα ξίφη και τα επιχειρήματά τους στην εκπομπή «ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ», με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Συνεντεύξεις, συζητήσεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις, που κάνουν αίσθηση και δίνουν στον πολίτη τη σφαιρική εικόνα όλων των εξελίξεων.

Την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου και οι καλεσμένοι του βάζουν στο επίκεντρο της εκπομπής σημαντικά θέματα, που απασχολούν την κοινωνία.

Γιατί δεν κάνουν πίσω οι αγρότες και χαρακτηρίζουν ψίχουλα τα μέτρα της κυβέρνησης;

Πώς θα αρθεί το αδιέξοδο με τα μπλόκα στους δρόμους;

Ακρίβεια, ομόφυλα ζευγάρια, «οδύσσεια» στα Πανεπιστήμια.

O Άδωνις Γεωργιάδης από τη Νέα Δημοκρατία, ο Νικόλας Φαραντούρης από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Μιχάλης Κατρίνης από το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ διασταυρώνουν τα ξίφη τους, εν μέσω θερμής πολιτικής επικαιρότητας.

Παρεμβαίνουν, επίσης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου: Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου, στις 23:30, στον ΑΝΤ1

#ProswpoMeProswpo

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου, Φωτεινή Νάσσου, Γιώτα Δελέγκου, Δέσποινα Μανδρανή

Ειδήσεις σήμερα:

Τσιόδρας για Ευρωεκλογές: Με ενδιαφέρει η Ευρώπη

Οι αγρότες κλιμακώνουν: Αποφάσισαν κάθοδο στην Αθήνα με τρακτέρ και συλλαλητήριο

Qatar Gate - Καϊλή: άρση της βουλευτικής ασυλίας αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο