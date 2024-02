Πολιτική

Επιστολική ψήφος - Μητσοτάκης: Είναι τομή στις σχέσεις Πατρίδας - Ομογένειας (βίντεο)

Ποια άλλα θέματα συζήτησε ο πρωθυπουργός, καλεσμένος σε εκδήλωση του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου.

«Η ελληνική κυβέρνηση μέσω του ΕΛΓΑ την προηγούμενη τετραετία εκταμίευσε παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ μόνο σε αγροτικές αποζημιώσεις. Ποσό πολύ-πολύ μεγαλύτερο των εισφορών των αγροτών που καταβλήθηκαν στον ΕΛΓΑ. Η διαφορά ήρθε από τον κρατικό προϋπολογισμό. 'Αρα, δεν θα μπορούσε να έχει έρθει αν η οικονομία μας δεν πήγαινε καλά» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση με τον πρόεδρο του ελληνοαμερικανικού επιμελητηρίου Νικόλαο Μπακατσέλο, στο πλαίσιο εκδήλωσης του bμε τίτλο «Fostering a Sustainable Economic Future Amidst Global Challenges».

«Η δημοσιονομική συνέπεια είναι αυτή που μας επιτρέπει να μειώνουμε το χρέος μας ως ποσοστό του ΑΕΠ, να παράγουμε πρωτογενή πλεονάσματα και τελικά, βέβαια, από την υπέρβαση των στόχων να μπορούμε να επιστρέφουμε χρήματα στην κοινωνία, πρωτίστως στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, είτε μιλάμε για μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας είτε μιλάμε για μέτρα στήριξης των νέων οικογενειών, τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την αύξηση του επιδόματος γέννησης που ισχύει και αναδρομικά από 1/1/23, είτε μιλάμε για τη στήριξη των αγροτών» ανέφερε.

Επισήμανε ότι η πολιτική βούληση για τις μεταρρυθμίσεις είναι δεδομένη και σημείωσε ότι όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις συνθέτουν ένα παζλ μεγάλων αλλαγών οι οποίες θα κρατήσουν τη χώρα μας σταθερά σε τροχιά γρήγορης σύγκλισης με την υπόλοιπη Ευρώπη. «Αυτός είναι ο στόχος τον οποίο έχουμε θέσει στη δεύτερη τετραετία» είπε.

«Προϋπόθεση αυτού του στόχου προφανώς είναι να διατηρηθούν οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης τους οποίους έχουμε καταφέρει να πετύχουμε και η οικονομία μας να εξακολουθεί να υπεραποδίδει» πρόσθεσε.

Επίσης ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κοινωνική συνοχή διασφαλίζεται μόνο εάν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη στον τρόπο με τον οποίον επιμερίζεται ο πλούτος ο οποίος δημιουργείται. «Αυτό σημαίνει μια δίκαιη κατανομή μεταξύ του πλούτου στο κεφάλαιο και στην εργασία. Αυτό, για να το πω με πολύ απλά λόγια, σημαίνει καλύτερους μισθούς» είπε και κάλεσε τους εργοδότες να αμείβουν καλύτερα τους εργαζόμενους.

«Η αλήθεια είναι ότι ο πληθωρισμός έχει «ροκανίσει» σε σημαντικό βαθμό τις αυξήσεις των μισθών. Ο πληθωρισμός, όμως, κάποια στιγμή θα υποχωρήσει και οι αυξήσεις των μισθών θα έρθουν για να μείνουν. Και όσο βελτιώνεται η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας τόσο οι μισθοί θα αυξάνουν και θα συγκλίνουν με τους ευρωπαϊκούς» ανέφερε.

Μιλώντας για την επιστολική ψήφο ο πρωθυπουργός τόνισε ότι είναι μία πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, βαθιά δημοκρατική, που απαντά στο μείζον πρόβλημα -όχι μόνο της ελληνικής δημοκρατίας, αλλά όλων των δυτικών δημοκρατιών- αυτό της υψηλής αποχής.

Χαρακτήρισε υποκριτική τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης που δεν ψήφισαν την τροπολογία με την οποίο θα επεκτεινόταν η επιστολική ψήφο και στις εθνικές εκλογές μόνο για τους εκτός επικρατείας διαμένοντες και διαβεβαίωσε ότι αφού δοκιμαστεί η επιστολική ψήφος στην πράξη η κυβέρνηση θα επανέλθει το επόμενο φθινόπωρο προκειμένου να επεκταθεί η δυνατότητα της επιστολικής ψήφου, τουλάχιστον για τους συμπολίτες μας οι οποίοι κατοικούν στο εξωτερικό, για τις επόμενες εθνικές εκλογές.

Επιπλέον αναφερόμενος στους λόγους που η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις είπε: «η Ελλάδα αυτή τη στιγμή προσφέρει πολιτική σταθερότητα, προβλέψιμο ορίζοντα, πολύ μειωμένο γεωπολιτικό ρίσκο, σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία απορρέουν από τη γεωγραφική της θέση, ηγετικό ρόλο σε μια σειρά από κλάδους, όπως ο τουρισμός ή η ενέργεια, αλλά και παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, ένα εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό. Τα δημόσια πανεπιστήμια, παρά τις δυσκολίες τους, παράγουν αποφοίτους καλά εκπαιδευμένους, καλά καταρτισμένους».

Τέλος σε ερώτηση για το όραμα του για την Ελλάδα του 2030 ο πρωθυπουργός είπε ότι μεταξύ οράματος και σχεδίου, προτιμά το σχέδιο. «Έχουμε ένα σχέδιο για το πού θέλουμε να πάμε τη χώρα και το σχέδιο σε αντίθεση με το όραμα απαιτεί μια οργάνωση στον τρόπο σκέψης, στοχοθεσία, διαχωρισμό μεταξύ των βραχυπρόθεσμων στόχων και των μακροπρόθεσμων φιλοδοξιών, κοστολόγηση» σημείωσε.

«Αν έπρεπε να το πούμε με μία φράση, σε μια Ελλάδα η οποία θα συγκλίνει και θα ξεπερνά την Ευρώπη σε πολλούς από τους κρίσιμους δείκτες. Θα έχει αφήσει οριστικά πίσω την δεκαετία της κρίσης και θα μπορεί πια να επιτρέπει στην πλειοψηφία των Ελλήνων, όσο το δυνατόν περισσότεροι, να βλέπουν το μέλλον με αισιοδοξία και να αισθάνονται, κυρίως να αισθάνεται η νέα γενιά ότι έχει δυνατότητα να ξεπεράσει αυτά τα οποία έκαναν οι γονείς τους» συμπλήρωσε

