Τουρκία: Στην Λιβύη ο Χακάν Φιντάν

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε πως θα επισκεφθεί την Τριπολη. Τι ανέφερε για το προξενείο της χώρας στην Λιβύη.

Επίσκεψη στη Λιβύη, στις 7 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν από τη Μάλτα λέγοντας ότι «Θέλουμε η Λιβύη να λύσει τα προβλήματά της μέσω του διαλόγου. Δεν θέλουμε να δούμε τη σημερινή διαίρεση μεταξύ Ανατολής και Δύσης να καθίσταται μόνιμη».Ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι «οι σχέσεις της Τουρκίας με την ανατολική πλευρά προοδεύουν σταδιακά» προσθέτοντας ότι αποφάσισαν να ξανανοίξουν το Γενικό Προξενείο στη Βεγγάζη.



Σε συνέντευξη τύπου από την Μάλτα, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι «η θέση μας ως Τουρκία είναι ότι υποστηρίζουμε τη νομιμότητα και τις δραστηριότητες της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, θέλουμε όμως και να δοθεί τέλος στη διαίρεση μεταξύ ανατολής-δύσης στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης διαδικασίας. Βασική προτεραιότητά μας είναι να αποτρέψουμε να ξεσπάσει ξανά ένας πόλεμος στη Λιβύη. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εγκαταλείψουν τον διάλογο ως μέσο επίλυσης των προβλημάτων τους. Σε αυτό το πλαίσιο, στις συναντήσεις που έχουμε κάνει, αποφασίσαμε να συνεχίσουμε και πάλι τις διαβουλεύσεις μας. Δεδομένου ότι η Μάλτα είναι προσωρινό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, προγραμματίζουν μια σύνοδο για τη Μέση Ανατολή τον Απρίλιο. Εκεί ενδέχεται και εμείς, ως Τουρκία, να συμμετάσχουμε με μεγάλη χαρά».



«Θέλουμε διάλογο στη Λιβύη»

Ανακοινώνοντας ότι θα αναχωρήσει την Τετάρτη από τη Μάλτα προς τη Λιβύη, ο Χακάν Φιντάν είπε: «Όταν φτάσω εκεί θα συναντηθώ με τον Πρωθυπουργό της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας και με αντιπροσωπεία του Ανώτατου Συμβουλίου του Κράτους και με τον Πρόεδρο του Κράτους στην Τρίπολη. Στο πλαίσιο αυτών των συναντήσεων, θα επαναλάβω την εποικοδομητική πολιτική στάση που η Τουρκία ούτως ή άλλως επιδεικνύει τα τελευταία χρόνια. Θα διαβιβάσουμε την υποστήριξή μας. Ποιες θα είναι οι προτεραιότητές μας εκεί; Όπως ανέφερα και στην ομιλία μου, δεν θέλουμε να ξαναρχίσει οποιαδήποτε σύγκρουση στη Λιβύη μεταξύ Ανατολής και Δύσης ή και με τη συμμετοχή του Νότου. Θέλουμε η Λιβύη να λύσει τα προβλήματά της μέσω του διαλόγου. Δεν θέλουμε να δούμε τη σημερινή διαίρεση μεταξύ Ανατολής και Δύσης να καθίσταται μόνιμη. Έχουμε την πεποίθηση πως πρέπει να επιλυθεί αυτή η διαίρεση εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος και μέσω διαλόγου, με ειρηνικό τρόπο και με μια διαδικασία στην οποία θα συμφωνούν όλα τα μέρη. Οι εργασίες μας προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζονται. Όπως γνωρίζετε, οι σχέσεις της Τουρκίας με την ανατολική πλευρά προοδεύουν σταδιακά. Η συνεργασία μας και με τους εκεί παράγοντες συνεχίζεται. Αποφασίσαμε να ξανανοίξουμε το Γενικό Προξενείο στη Βεγγάζη. Αυτό θα συμβεί σύντομα. Οι επιχειρήσεις μας άρχισαν να εργάζονται και πάλι εκεί. Παράλληλα, συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για να διαδραματίσουμε έναν εποικοδομητικό ρόλο στο ζήτημα της Λιβύης μαζί με την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλους περιφερειακούς φίλους μας».



«Υπάρχει συνεργασία με Ρωσία, ιδιαίτερα στο ενεργειακό»

Σε ερώτηση για την επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου Βλαδιμίρ Πούτιν στην Τουρκία, ο Χακάν Φιντάν είπε ότι «αυτό αποτελεί άλλη μια εκδήλωση του συνεχιζόμενου τακτικού διαλόγου και των συνομιλιών μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει συνεργασία μεταξύ της Τουρκίας και της Ρωσίας σε πολλούς τομείς, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα, ενώ, από την άλλη πλευρά, πρέπει να γίνουν διαβουλεύσεις σε θέματα που αφορούν περιοχές αρμοδιότητας . Πρέπει διαρκώς να επανεξετάζουμε τις θέσεις μας πρωτίστως για τη Συρία, αλλά και για τον Καύκασο και την Μέση Ανατολή -- τόσο για την εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα όσο και για την πρόληψη της εξάπλωσης σοβαρότερων συγκρούσεων. Από αυτή την άποψη, αποδίδουμε μεγάλη σημασία στη συνέχιση του τακτικού μας διαλόγου με τη Ρωσία. Έτσι, ο κ. Πούτιν θα επισκεφθεί την Τουρκία. Φυσικά, κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, θα συζητηθούν τόσο οι διμερείς σχέσεις όσο και περιφερειακά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας».



Σε ερώτηση για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, ο Χακάν Φιντάν είπε: «Είμαστε προσηλωμένοι στους στόχους μας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θέση της Τουρκίας εδώ είναι ξεκάθαρη, αλλά το αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να εντάξει την Τουρκία σε αυτήν ή όχι είναι ένα θέμα που θα το αποφασίσει η ίδια. Σε κάθε περίπτωση, εμείς, όταν εξετάζουμε την ευρωπαϊκή πολιτική, όταν εξετάζουμε τα επιχειρήματα και τις πολιτικές αντιλήψεις που αναπτύσσουν τα κόμματα εκεί, διαπιστώνουμε ότι απομακρύνεται σταδιακά ο στόχος της ενσωμάτωσης [της ΕΕ] με άλλους πολιτισμούς και κουλτούρες. Ενδεχομένως στο μέλλον να υποχωρήσουν σε αυτό, ωστόσο η τρέχουσα πολιτική γλώσσα [στην ΕΕ] είναι μια γλώσσα αποστασιοποίησης και όχι μια συμπεριληπτική, μια γλώσσα σύγκλισης. Θέλω να πω, όπως το έχω ξαναπεί, ότι πρόκειται βέβαια για εσωτερικές τους υποθέσεις, ωστόσο σε κάθε περίπτωση εμείς ως Τουρκία θέλουμε να συνεχίσουμε τις σχέσεις μας με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης και την ολοκλήρωση των εργασιών για τη διευκόλυνση και την απελευθέρωση των θεωρήσεων εισόδου»

