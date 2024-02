“The 2Night Show” – Ατζαράκης: Δεν είναι ο στόχος μου να μοιράσω γροθιές στο στομάχι… (βίντεο)

Life

Ο αγαπημένος κωμικός περιέγραψε πόσο τον ιντριγκάρει να σατιρίζει μέσα από τη δουλειά του και πόσο θέλει να κάνει το κοινό του να γελάει.

Καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, «The 2Night Show» βρέθηκε ο Διονύσης Ατζαράκης το βράδυ της Τρίτης 6 Φεβρουαρίου.

Ο αγαπημένος κωμικός περιέγραψε πόσο τον ιντριγκάρει να σατιρίζει μέσα από τη δουλειά του και πόσο θέλει να κάνει το κοινό του να γελάει, και όχι απλά να του κουνάει το δάχτυλο. «Ήταν μία συνειδητή απόφαση που πήρα ότι θα σατιρίζω μέσα από τη δουλειά μου. Ήταν μια προσωπική ανάγκη, το βρίσκω ενδιαφέρον και με ιντριγκάρει».

«Δεν είναι ο στόχος μου να μοιράσω γροθιές στο στομάχι, βασική μου προτεραιότητα είναι να είναι αστείο δεν θεώ να φτάσει στο σημείο να γίνει διδακτικό και να κουνάω απλώς το δάχτυλο».

Με αφορμή την παρουσία του στην εκπομπή «Παίδες» του Alpha αποκάλυψε τους λόγους που έχει αρνηθεί αρκετές τηλεοπτικές προτάσεις. «Λέω “όχι” σε πολλά τηλεοπτικά γιατί θέλω να σταθώ σε ένα περιβάλλον που μπορεί να εξυπηρετήσει την κωμωδία. Δεν είμαι καλός να σχολιάζω σε ένα πάνελ».

«Η τηλεόραση δεν ξέρει πώς να χειριστεί τους ανθρώπους του ίντερνετ. Υπάρχει ένα τεράστιο άγχος ότι “είσαι του ίντερνετ και αυτό που κάνεις είναι πάρα πολύ διαφορετικό από την τηλεόραση, δεν υπάρχει τρόπος να σου εξηγήσω πόσο διαφορετικό είναι”. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο διαφορετικό».

«Δεν δίνεται το περιθώριο σε αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν στην τηλεόραση και να κάνουν αυτό για το οποίο τους αγάπησε ο κόσμος στο ίντερνετ. Πολύ συχνά οι άνθρωποι της τηλεόρασης θα σε φέρουν και θα προσπαθήσουν να σε βάλουν να κάνεις αυτό που εκείνοι ξέρουν».

Στη συνέχεια αποκάλυψε το παρασκήνιο πίσω από τη viral διαδικτυακή του συνάντηση με τη Χαρούλα Αλεξίου. «Η Χάρις Αλεξίου ήρθε να με δει σε ένα stand up και την επόμενη ημέρα με πήρε ο γιος της για να συνεργαστούμε πρότεινα να κάνουμε μια συνέντευξη με σενάριο».





