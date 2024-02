Οικονομία

Αγρότες – Αλειφτήρας: Οι κινητοποίησεις μας θα είναι μαζικές και κλιμακούμενες

«Δεν θέλουμε να πάμε σε διάλογο με απειλές και δεν θέλουμε να ρίξουμε την Κυβέρνηση, αλλά να δοθούν λύσεις στα προβλήματα μας», τόνισε μεταξύ άλλων.

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας, αγρότης και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των μπλόκων, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», υπογράμμισε ότι «αποδείξαμε ότι είμαστε ενωμένοι και οι κινητοποιήσεις μας θα είναι μαζικές».

«Θα κλιμακώσουμε τις κιητοποιήσεις μας και με κλείσιμο δρόμων αν χρειαστεί, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος μας και θέλουμε να το αποφύγουμε», είπε χαρακτηριστικά.

«Σήμερα θα αποστείλουμε στον Πρωθυπουργό μια αναλυτική λίστα με τα αιτήματα μας και θα έρθουμε στην Αθήνα για να πάρουμε τις απαντήσεις», ανέφερε στη συνέχεια.

«Δεν θέλουμε να πάμε σε διάλογο με απειλές και δεν θέλουμε να ρίξουμε την Κυβέρνηση», είπε ο κ. Αλειφτήρας για να συμπληρώσει. «αυτό που θέλουμε είναι απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματα μας».





