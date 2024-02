Αθλητικά

Μπακς - Αντετοκούνμπο: ήττα για τα “ελάφια” από τους Σανς (εικόνες)

Νέα ήττα γνώρισαν οι Μπακς. Ο "Greek Freak" πρώτος σκόρερ, αλλά πολλές οι απώλειες για τα "ελάφια".

Νέα ήττα γνώρισαν οι Μπακς, αυτή τη φορά στο Φοίνιξ από τους Σανς με 114-106. Αυτή ήταν η τέταρτη ήττα στα τελευταία πέντε ματς για τα «ελάφια», που είδαν τον Κρις Μίντλετον να τραυματίζεται νωρίς στον αγώνα, όταν προσγειώθηκε στο πόδι του Κέβιν Ντουράντ και γύρισε τον αριστερό του αστράγαλο.

Με αυτή την ήττα οι Μπακς «έπεσαν» στο 33-18 και βρίσκονται στην τρίτη θέση της Ανατολικής περιφέρειας ισόβαθμοι με τους Νικς. Αντίθετα οι Σανς βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 30-21 και καταλαμβάνουν την 6η θέση στη Δύση.

Πρώτος σκόρερ του Μιλγουόκι, που παρατάχθηκε χωρίς τους Ντέιμιαν Λίλαρντ (αστράγαλος) και Μπρουκ Λόπεζ (γέννησε η γυναίκα του), ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 34 πόντους (12/21 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7/13 βολές), 10 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 5 λάθη σε 39 λεπτά συμμετοχής.

Από εκεί και πέρα 22 πόντους (6/14 τρίποντα) σημείωσε ο Μαλίκ Μπίσλι και 12 πόντους ο Πατ Κόνατον.

Για τους «ήλιους» ο Ντέβιν Μπούκερ είχε 32 πόντους, ο Κέβιν Ντουράντ είχε 28 πόντους και 10 ριμπάουντ ενώ 25 πόντους και 10 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Μπράντλεϊ Μπιλ.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς, τα ξημερώματα της Παρασκευής (9/2) στις 03:00.

