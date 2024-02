Κοινωνία

Αθήνα: ανήλικη που είχε εξαφανιστεί δέχτηκε επίθεση από άγνωστο

Πώς κατάφερε να ξεφύγει από την επίθεση η ανήλικη. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια για την 15χρονη Χριστίνα που τα ίχνη της είχαν εξαφανιστεί από τα Μέγαρα τη Δευτέρα.

Η ανήλικη, βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας όταν δέχτηκε επίθεση από άγνωστο και ζήτησε βοήθεια από περαστικό ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού":

"Η περιπέτεια της Χριστίνας (Κρίστυ) Κ., 15 ετών, έληξε σήμερα, 07/02/2024, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν. Η Χριστίνα (Κρίστυ) Κ., είχε δεχτεί επίθεση στο κέντρο της Αθήνας και ζήτησε βοήθεια από ευαισθητοποιημένο πολίτη ο οποίος ενημέρωσε την Άμεση Δράση. Η Χριστίνα (Κρίστυ) Κ., είναι καλά στην υγεία της , και επέστρεψε στην οικογένεια της. «To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Χριστίνα (Κρίστυ) Κ., και την οικογένειά της για οτιδήποτε χρειαστεί".

