Μητσοτάκης από Χαϊδάρι για αγρότες: ανοιχτός διάλογος με ανοιχτούς δρόμους (εικόνες)

Τι είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την περιοδεία του στο Χαϊδάρι.

Περιοδεία στο Χαϊδάρι πραγματοποιεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος απευθυνόμενος σε πολίτες του δήμου, επεσήμανε ότι έχει περπατήσει πολλές φορές στους δρόμους της περιοχής, ως βουλευτής, ως υπουργός, ως πρωθυπουργός.

Θέλησε μάλιστα να τους πει ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί όπως τόνισε «μαζί καταφέραμε να πετύχουμε κάτι το οποίο ενδεχομένως πριν από κάποια χρόνια να έμοιαζε με άπιαστο όνειρο: να φέρουμε τη ΝΔ πρώτη σε όλη τη Δυτική Αθήνα. Ειδικά εδώ πέρα στο Χαϊδάρι, πήραμε 38% και ο ΣΥΡΙΖΑ 19% και αυτό το οφείλουμε σε όλους εσάς.

Το οφείλουμε στους παλιούς αγωνιστές της παράταξης, τους οποίους πάντα θέλω να μνημονεύω διότι εσείς κρατήσατε το κόμμα όρθιο στις δύσκολες στιγμές. Το οφείλουμε όμως και σε πολλούς νέους φίλους, οι οποίοι ήρθαν και ενώθηκαν με τη μεγάλη προοδευτική μας παράταξη, διότι σήμερα η ΝΔ είναι το μόνο πραγματικά λαϊκό κόμμα στην πατρίδα μας που εκφράζει τις ανησυχίες και τις προσδοκίες όλων των Ελλήνων».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε και στους αγρότες και είπε σχετικά: "Η δουλειά μας να αντιμετωπίζουμε τα αίτηματα με δικαιοσύνη. Και να μην αισθάνεται κανείς ότι κάποια κοινωνική ομάδα μπορεί να έχει κάποια προνομιακή μεταχείριση επειδή μπορεί να φωνάζει περισσότερο. Ή διαδηλώνει πιο έντονα και στους φίλους μου τους αγρότες οι οποίοι είδα σήμερα στο δρόμο τους λέω ότι εμείς ήμασταν αυτοί που μειώσαμε την φορολογία τους αγρότες που διαπραγματευτήκαμε μια κοινή αγροτική πολιτική που ναι έχει δυσκολίες και εδώ πέρα είμαστε πάλι να συζητήσουμε για το πως μπορούμε να την κάνουμε καλύτερη που πολέμησαν με τις παράνομες ελληνοποιήσεις που δώσαμε παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για αποζημιώσεις και είμαστε πάντα ανοιχτοί στον διάλογο. Αλλά να το ξαναπώ ανοιχτός διάλογος με ανοιχτούς δρόμους. Κάνεις δεν μπορεί να εκβιάζει το κοινωνικό σύνολο οσο δίκαιο και αν είναι το αίτημα του".

