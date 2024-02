Πολιτισμός

Ρόδος – Φιλέρημος: Βρέθηκαν τα κλεμμένα προσκυνητάρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προηγήθηκε αστυνομική επιχείρησε στον καταυλισμό του Κορακόνερου και οι προσαγωγές Ρομά.

-

Μετά από επιχείρηση που έγινε στον καταυλισμό του Κορακόνερου και την προσαγωγή 10 περίπου Ρομά υπόπτων, προέκυψε κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών ότι και τα επτά προσκυνητάρια είχαν αφεθεί, επιμελώς κρυμμένα, από τους δράστες ή τον δράστη στην περιοχή «Αμπέλια» της ΚΑΪΡ.

Για το περιστατικό δικογραφία σχηματίζεται από το ΑΤ Ιαλυσού.

Τα προσκυνητάρια αναπαριστούν τα πάθη του Χριστού στην πορεία του προς τον Γολγοθά και η κατασκευή τους χρονολογείται στη διάρκεια της ιταλικής κατοχής.

Πηγή:dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” – Ατζαράκης: Δεν είναι ο στόχος μου να μοιράσω γροθιές στο στομάχι…

Ρόδος: 12χρονος έκλεψε αυτοκίνητο, πήγε βόλτα στην πόλη και προκάλεσε τροχαίο

Κρήτη – Λιμενικό: Σύλληψη αξιωματικού μετά από παρακολούθηση των “Αδιάφθορων”