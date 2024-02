Κόσμος

Γάζα: Πρόταση κατάπαυσης πυρός κατέθεσε η Χαμάς - Τι όρους περιλαμβάνει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς επέδρασε στη διαμόρφωση της πρότασης, η μεσολάβηση αραβικών χωρών. Ποιοι οι όροι της πρότασης.

-

Η Χαμάς πρότεινε ένα σχέδιο κατάπαυσης του πυρός με βάση το οποίο θα σιγήσουν τα όπλα στη Γάζα για τεσσερισήμισι μήνες, στη διάρκεια των οποίων όλοι οι όμηροι θα αφεθούν ελεύθεροι, το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του από τη Λωρίδα της Γάζας και θα επιτευχθεί συμφωνία για ένα τέλος στον πόλεμο.

Η πρόταση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης μαχητών -απάντηση σε μια προσφορά που έστειλαν την περασμένη εβδομάδα μεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ- έρχεται εν μέσω της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα διπλωματικής ώθησης για μια παρατεταμένη παύση των εχθροπραξιών.

Προς το παρόν δεν υπάρχει δημόσια απάντηση από το Ισραήλ, το οποίο έχει πει πως δεν θα αποσύρει τα στρατεύματά του από τη Γάζα μέχρι την εξάλειψη της Χαμάς.

Σύμφωνα με προσχέδιο εγγράφου που είδε το Reuters, η αντιπρόταση της Χαμάς προβλέπει τρεις φάσεις εκεχειρίας διάρκειας 45 ημερών η καθεμία. Οι μαχητές θα ανταλλάξουν τους υπόλοιπους όμηρους που πήραν στις 7 Οκτωβρίου με Παλαιστίνιους κρατούμενους. Η ανοικοδόμηση της Γάζας θα ξεκινήσει, οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν πλήρως και πτώματα θα ανταλλαγούν.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν έφθασε στη διάρκεια της νύχτας στο Ισραήλ αφού συνάντησε τους επικεφαλής των μεσολαβητών του Κατάρ και της Αιγύπτου στην πιο σοβαρή διπλωματική προσπάθεια μέχρι τώρα στον πόλεμο με σκοπό την επίτευξη μιας παρατεταμένης εκεχειρίας.

Πηγή που πρόσκειται στις διαπραγματεύσεις δήλωσε πως η Χαμάς δεν απαιτεί στην αντιπρότασή της εγγύηση για μόνιμη κατάπαυση του πυρός από την αρχή, όμως λέει πως ένα τέλος στον πόλεμο θα πρέπει να συμφωνηθεί στη διάρκεια της εκεχειρίας προτού αφεθούν ελεύθεροι και οι τελευταίοι όμηροι.

Σύμφωνα με το έγγραφο, στη διάρκεια των 45 ημερών της πρώτης φάσης, όλες οι Ισραηλινές όμηροι, οι άρρενες κάτω των 19 ετών και οι ηλικιωμένοι και οι άρρωστοι θα αφεθούν ελεύθεροι, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιστινίων γυναικών και παιδιών από ισραηλινές φυλακές. Το Ισραήλ θα αποσύρει επίσης τα στρατεύματά του από κατοικημένες περιοχές στη διάρκεια της πρώτης φάσης.

Η εφαρμογή της δεύτερης φάσης δεν θα ξεκινήσει μέχρι οι πλευρές να καταλήξουν «σε έμμεσες συνομιλίες σχετικά με τις απαιτήσεις που χρειάζονται προκειμένου να τελειώσουν οι αμοιβαίες στρατιωτικές επιχειρήσεις και να υπάρξει επιστροφή σε πλήρη ηρεμία».

Η δεύτερη φάση θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση των υπόλοιπων αρρένων ομήρων και «την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων εκτός των συνόρων όλων των περιοχών της Λωρίδας της Γάζας».

Τα πτώματα θα ανταλλαγούν στη διάρκεια της τρίτης φάσης. Η εκεχειρία θα αυξήσει επίσης τη ροή τροφίμων και άλλης βοήθειας στους αμάχους της Γάζας, που βρίσκονται αντιμέτωποι με λιμό και τεράστιες ελλείψεις βασικών προϊόντων.

«Οι άνθρωποι είναι αισιόδοξοι, την ίδια στιγμή προσεύχονται αυτή η ελπίδα να μετατραπεί σε μια πραγματική συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο», είπε ο Γιάμεν Χαμάντ, πατέρας τεσσάρων παιδιών, που μένει σε σχολείο του ΟΗΕ στην Ντέιρ αλ Μπάλαχ στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας.

«Ο κόσμος περιμένει νέα για μια κατάπαυση του πυρός, τρέφει κάποιες ελπίδες παρά τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς», δήλωσε στο Reuters μέσω εφαρμογής μηνυμάτων.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” – Ατζαράκης: Δεν είναι ο στόχος μου να μοιράσω γροθιές στο στομάχι…

ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν απέφυγε την δίωξη για χειρισμό απόρρητων εγγράφων

Κρήτη – Λιμενικό: Σύλληψη αξιωματικού μετά από παρακολούθηση των “Αδιάφθορων”