Αγρότες: κλειστοί δρόμοι, κινητοποιήσεις και η απάντηση της Κυβέρνησης (εικόνες)

Ο Λευτέρης Αυγενάκης αποστέλλει αντιπροσωπεία του υπουργείου σε μπλόκο. Η προσπάθεια "συμφιλιώσης" αγροτών - Κυβέρνησης.

Συνεχίζονται τα μπλόκα των αγροτών εν αναμονή της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων όπως έχουν παραγγείλει.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ως απάντηση στις κινητοποιήσεις είπε από το Χαϊδάρι “ναι στο διάλογο με ανοιχτούς δρόμους” και τόνισε πως “κανείς δεν μπορεί να εκβιάζει το κοινωνικό σύνολο, όσο δίκαια κι αν είναι τα αιτήματά του“.

Την ίδια ώρα σε μια προσπάθεια συνεννόησης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης αποστέλλει το μεσημέρι αντιπροσωπεία του υπουργείου σε μπλόκο της Βόρειας Φθιώτιδας στα σύνορα με τη Θεσσαλία, για συζήτηση με εκπροσώπους των αγροτών.

Στο συμβολικό αποκλεισμό εθνικών οδών προχώρησαν ήδη από χθες γεωργοί, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι όπως αποφασίστηκε και στην πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας, ενώ την επόμενη εβδομάδα έχουν προγραμματίσει συλλαλητήριο στην Αθήνα με τρακτέρ.

Στην κεντρική Μακεδονία, στις 13:00 και για 30 λεπτά, οι αγρότες κλείνουν τα μπλόκα σε Μάλγαρα, Δερβένι, Στρυμωνικό, Χαλκηδόνα και Κουλούρα. Στις 15:00 οι αγρότες του Αλμυρού θα κλείσουν την εθνική Αθηνών-Θεσσαλονίκης. Κάλεσμα για κλείσιμο δρόμου από τις 16:00 έως τις 17:00 στον κόμβο του Φιλώτα, απευθύνει η συντονιστική μπλόκου αγροτών κόμβου Φιλώτα. Στη Θεσσαλία στις 17:00 κλείνουν τα μπλόκα σε Πλατύκαμπο, Καρδίτσα και Στεφανοβίκειο. Σε νέο δίωρο συμβολικό αποκλεισμό 18:00 με 20:00 θα προχωρήσουν και σήμερα οι αγρότες στα Νέα Μουδανιά.

Στην Αχαΐα αγρότες με τρακτέρ συγκεντρώθηκαν στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας και προέβησαν σε ολιγόλεπτο αποκλεισμό του δρόμου.

Σε συμβολικό αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Αθήνας-Θεσσαλονίκης, προχωρούν οι αγρότες της περιφέρειας Αλμυρού, στις 3 μετά το μεσημέρι και για λίγη ώρα, ενώ έχουν παρατεταγμένα τα τρακτέρ και τα γεωργικά μηχανήματα σε τμήμα του δρόμου που είναι κλειστό για την κυκλοφορία, επειδή γίνονται εργασίες επί της ΠΑΘΕ.

Παράλληλα, στις 5 το απόγευμα, αγρότες από τα χωριά του Δήμου Ρήγα Φεραίου, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό της Παλαιάς Εθνικής Οδού Βόλου-Λάρισας, στο ύψος του Στεφανοβικείου, απειλώντας ότι τις επόμενες ημέρες θα προβούν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Τα αιτήματα των αγροτών:

Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο

7 λεπτά η κιλοβατώρα στο ρεύμα

Επιδότηση σε εφόδια και ζωοτροφές

Επαναδιαπραγμάτευση της νέας ΚΑΠ

Αποζημιώσεις στο 100% και αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος

Όχι στις παράνομες ελληνοποιήσεις προϊόντων

onairnews.gr