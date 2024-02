Ζώδια

Ζώδια – Λίτσα Πατέρα: Οι καθημερινές ευκαιρίες και οι εκπλήξεις της νέας Σελήνης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην εκπομπή "Το πρωινό" καθημερινά, αναλυτικές προβλέψεις για καθένα αστερισμό του ζωδιακόυ κύκλου.

-

«Η εβδομάδα συνεχίζεται με την ίδια συναστρία που ευνοεί οικονομικές συναλλαγές αλλά και συναισθηματικές αναταράξεις. Η νέα Σελήνη, ωστόσο, που εισέβαλε στο προσκήνιο τόσο δυναμικά, δημιουργεί νέες ανάγκες και ιδιαιτερότητες που απαιτούν την προσοχή μας και την προσαρμογή σε καταστάσεις ειδικές και στοιχήματα απολύτως προσωπικά» είπε την Τετάρτη η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

«Για την πλειονότητα των ζωδίων μας θα είναι μια εβδομάδα με εξελίξεις, ευκαιρίες και πρωτοβουλίες που μπορούν να λύσουν προβλήματα, να ανανεώσουν σχέσεις αλλά και να οδηγήσουν σε ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις», πρόσθεσε.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: 12χρονος έκλεψε αυτοκίνητο, πήγε βόλτα στην πόλη και προκάλεσε τροχαίο

Βασιλιάς Κάρολος: η ανησυχία για τη διάγνωση με καρκίνο και η εξωστρέφεια του Παλατιού (βίντεο)

Μητσοτάκης από Χαϊδάρι για αγρότες: ανοιχτός διάλογος με ανοιχτούς δρόμους (εικόνες)