Κωνσταντινούπολη: δεκάδες συλλήψεις για την τρομοκρατική επίθεση στο Δικαστικό Μέγαρο

Που προσανατολίζονται οι Αρχές για τον εντοπισμό των συνεργών των δραστών της επίθεσης.

Στις ενενήντα έχουν φτάσει οι συλλήψεις υπόπτων σε σχέση με την ένοπλη επίθεση την Τρίτη, στο Δικαστικό Μέγαρο Κωνσταντινούπολης.

Οι αστυνομικές έρευνες διεξάγονται υπό την επίβλεψη της Γενικής Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης. Οι δράστες της επίθεσης και οι συλληφθέντες συνδέονται από τις τουρκικές αρχές με την ακροαριστερή ένοπλη οργάνωση «Επαναστατικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Κόμμα-Μέτωπο» (DHKP/C).

Ως γνωστόν την Τρίτη στις 11.45 το πρωί τοπική ώρα (10:45 ώρα Ελλάδας), δύο ένοπλοι επιχείρησαν να περάσουν από το σημείο ελέγχου της Αστυνομίας στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου. Κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών νεκρός έπεσε ένας πολίτης που βρισκόταν στο σημείο, καθώς και οι δράστες της επίθεσης, ένας άντρας και μία γυναίκα. Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια, επρόκειτο για μέλη της DHKP/C, μιας οργάνωσης με πλούσια ένοπλη δράση στο παρελθόν.

Κατά τη συμπλοκή τραυματίστηκαν άλλα πέντε άτομα, τα τρία εκ των οποίων είναι αστυνομικοί.

