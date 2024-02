Τοπικά Νέα

Πρέβεζα: Αγνοείται ψαροντουφεκάς - Επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Πώς χάθηκαν τα ίχνη του. Μεγάλη επιχείρηση έχει στηθεί για τον εντοπισμό του άνδρα.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Λιμενική αρχή Πάργας καθώς αγνοείται ένας ψαροντουφεκάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα είχαν πάει για ψάρεμα στην θαλάσσια περιοχή της Πάργας στην Πρέβεζα ανοιχτά στο πέλαγος.

Ο ένας από αυτούς βούτηξε με ψαροντούφεκο.

Το άλλο άτομο το οποίο βρίσκονταν στη βάρκα, αφού πέρασε αρκετή ώρα και δεν είδε το φίλο του να βγαίνει από τη θάλασσα ειδοποίησε τις αρχές.

Έκτοτε στο σημείο ξεκινήσαν έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου.

