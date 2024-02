Κοινωνία

Missing Alert για την εξαφάνιση 17χρονης

Αγωνία σε όλη την Ευρώπη για την 17χρονη κοπέλα. Πού χάθηκαν τα ίχνη της. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Συναγερμός έχει σημάνει στις ευρωπαϊκές αρχές για την εξαφάνιση 17χρονης από την Ουκρανία. Η νεαρή κοπέλα, από την 1 Αυγούστου 2023, δεν έχει καμία επικοινωνία με την οικογένειά της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού":

"«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε από τον συνεργαζόμενο φορέα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα Εξαφανισμένα Παιδιά (Missing Children Europe - ΜCE) για την εξαφάνιση της Stefaniia (ον.) Tilenina (επ), 17 ετών, ουκρανικής καταγωγής.

Πιο συγκεκριμένα, μέχρι τον Οκτώβριο του 2022 η Stefaniia Tilenina διέμενε στην πόλη Λοζόβα της Ουκρανίας από όπου και εξαφανίστηκε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των αστυνομικών αρχών στην Ουκρανία, η ανήλικη τον Οκτώβριο του 2022 διέσχισε τα σύνορα της Σλοβακίας και από την 1 Αυγούστου 2023 δεν έχει καμία επικοινωνία με την οικογένειά της.

Η αναδημοσίευση της φωτογραφίας της ανήλικης Stefaniia (ον.) Tilenina (επ), 17 ετών, αποσκοπεί στην συνδρομή όλων μας για τον άμεσο εντοπισμό της.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα Εξαφανισμένα Παιδιά (Missing Children Europe - ΜCE), έχει ξεκινήσει μια τεράστια προσπάθεια με σκοπό την ενημέρωση όλων για την αποφυγή εξαφανίσεων Ουκρανών πολιτών, οι οποίοι στην προσπάθεια τους να προστατευθούν, διασχίζουν Ευρωπαϊκά κράτη και μη.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας."

