Λαμία: Πέθανε ξαφνικά 8χρονος - Είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο μικρός κατέληξε σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Λαμίας από τον ξαφνικό θάνατο ενός 8χρονου μαθητή.

Ο 8χρονος είχε μεταφερθεί από τους γονείς του με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο της Λαμίας την περασμένη Παρασκευή.

Πολύ γρήγορα οι γιατροί διέγνωσαν σοβαρή βλάβη στα νεφρά από άγνωστη αιτία και ο 8χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα. Εκεί συνεχίστηκαν οι εξετάσεις ωστόσο δυστυχώς ο 8χρονος κατέληξε σήμερα βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρη την περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την περασμένη Κυριακή ενεργοποιήθηκαν όλες οι ελεγκτικές αρχές για να εντοπιστούν πιθανές προσβολές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τέτοιες σημαντικές βλάβες.

Έχουν ερευνηθεί οι επαφές του 8χρονου και ιδιαίτερα η διαδρομή του πριν από την μεταφορά του στο νοσοκομείο της Λαμίας, έχουν αποκλειστεί κάποιες εκδοχές ωστόσο όμως αναμένονται και άλλα τα αποτελέσματα.

