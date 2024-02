Οικονομία

“ΜΗΝ ΚΟΛΛΑΣ”: Η Betsson στήριξε ως υπερήφανη χορηγός το συνέδριο

Η Betsson Grrece στήριξε το Συνέδριο για τις υπεύθυνες συμπεριφορές και την μείωση βλάβης από εθιστικές συνήθειες, ενώ μεταξύ των ομιλητών ήταν ο Managing Director της εταιρείας.

Στις 6 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε το 1ο συνέδριο με επίκεντρο τις υπεύθυνες συμπεριφορές και τη μείωση βλάβης από εθιστικές συνήθειες, με τίτλο "ΜΗΝ ΚΟΛΛΑΣ", στο οποίο η Betsson αποτέλεσε υπερήφανη χορηγός.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από τον Όμιλο ANTENNA σε συνεργασία με την Tsomokos Communications και έλαβε χώρα στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, στο Παγκράτι.

Το "παρών" έδωσε και η Betsson Greece, μέσω του Managing Director της, κ. Θάνου Μαρίνου.

Στο συνέδριο συζητήθηκαν θεματικές που αφορούν στη διαφοροποίηση της χρήσης από την κατάχρηση, στα εναλλακτικά προϊόντα και τις πολιτικές για τη μείωση της βλάβης, στις επικίνδυνες συμπεριφορές των εφήβων, καθώς και στις βιωματικές ιστορίες.

Ο Managing Director της Betsson, κ. Θάνος Μαρίνος τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Betsson είναι η πρώτη εταιρεία που πήρε την άδεια στην ελληνική αγορά και ότι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) έχει κάνει βήματα μπροστά για να γίνει ακόμα πιο ασφαλές το παιχνίδι.

Μάλιστα ανέφερε πως από την πρώτη ημέρα εγγραφής ενός πελάτη: «Δίνεται από την πλατφόρμα η δυνατότητα να θέσει τα όριά του. Πόσο χρόνο θέλει να δαπανεί τον μήνα στην πλατφόρμα της Betsson, πόσα χρήματα δυνητικά θέλει να χάσει και τι είδους συνεδρίες θέλει να έχει. Μπορεί να πει εγώ δεν θέλω να παίζω καθόλου καζίνο. Αυτά όλα υπάρχουν στο κανονιστικό πλαίσιο, άρα υπάρχει μία πρώτη επαφή με τον χρήστη που θέτει τα δικά του όρια».

Συνέχισε λέγοντας ότι: «Καμία εταιρεία δεν θέλει να έχει προβληματικούς χρήστες, ειδικά εθισμένους χρήστες. Για πολλούς λόγους. Μια εισηγμένη εταιρεία όπως η Betsson δεν θέλει να έχει κανέναν χρήστη να λέει ότι έχασε το σπίτι του και την επαφή με το εργασιακό περιβάλλον εξαιτίας του τζόγου. Και εμείς έχουμε δικά μας ελεγκτικά εργαλεία που βασίζονται στην παικτική συμπεριφορά του κάθε παίκτη. Και μετά από 60 χρόνια στο χώρο έχουμε ικανή database για να μπορούμε να βάλουμε όποιον έρχεται σε εμάς σε κάποιο segment που θα δείχνει εάν η συμπεριφορά του είναι προβληματική, ανάλογα με την παικτική του ιδιότητα. Σίγουρα χρειάζεται περισσότερα πράγματα για να πάμε την προστασία του παίκτη παρακάτω ώστε να οριοθετήσουμε όσους έχουν το πρόβλημα του εθισμού».

Τέλος, είπε για τον τζίρο των στοιχηματικών εταιρειών ότι: «Αδιαμφισβήτητα έχει μεγαλώσει από το 2021 και μετά, αλλά θα πρέπει να δούμε την κατάσταση που υπήρχε το 2021. Δεν υπήρχε η καταγραφή των τζίρων των εταιρειών γιατί δεν υπήρχε σε ισχύ ο νόμος 4002/2011. Από την πρώτη άδεια που δόθηκε το 2021, η Επιτροπή μαζί με τους παρόχους καταγράφει τους τζίρους, άρα για αυτό υπάρχει και αυτή η αύξηση».