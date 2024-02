Οικονομία

“Ελευθέριος Βενιζέλος” - Χατζηδάκης: Τριπλή επιτυχία η μετοχοποίηση του ΔΑΑ

Οι αναφορές του ΄'τσάρου της οικονομίας" στην τελετή έναρξης διαπραγμάτευσης μετοχών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στο ΧΑΑ. Τι είπε ο Υπ. Υποδομών.

«Επιτυχία για το Αεροδρόμιο, το Χρηματιστήριο και την οικονομία αποτελεί η εισαγωγή του «Ελ. Βενιζέλος» στο Χρηματιστήριο Αθηνών», υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, κατά την τελετή εισαγωγής του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στο Χρηματιστήριο.

Η διαπραγμάτευση των 300 εκατ. μετοχών ξεκίνησε στις 10:30 π.μ. ώρα Ελλάδας και η αρχική τιμή διάθεσης ήταν 8,20 ευρώ ανά μετοχή.

Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, κατά την έναρξη της διαπραγμάτευσης, πρόκειται για «επιτυχία για τον ίδιο τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, διότι ανεβάζει ταχύτητες, ενισχύεται κεφαλαιακά και μπαίνει σε μία νέα εποχή! Θυμηθείτε πώς ήταν το Αεροδρόμιο του Ελληνικού 23 χρόνια πριν».

Πρόσθεσε δε πως είναι επιτυχία και για το ίδιο το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς «εντάσσεται μία εταιρεία με υψηλή κεφαλαιοποίηση -με υπερκάλυψη μάλιστα κατά 12 φορές των μετοχών που προσφέρθηκαν. Ενώ με μία σειρά κινήσεων που κάνει το ίδιο το Χρηματιστήριο, αλλά και η Πολιτεία -π.χ. μείωση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων από 0,5% σε 0,2% και μείωση κατά 50% του φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών- ενισχύεται και γίνεται πιο ελκυστική η ελληνική κεφαλαιαγορά!».

Επιπλέον, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε και τα οφέλη του ελληνικού Δημοσίου από την εισαγωγή του ΔΑΑ στο Χρηματιστήριο. «Το ελληνικό Δημόσια εισέπραξε μέσω του ΤΑΙΠΕΔ 785 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ παράλληλα, αυτή καθαυτή η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Ελευθέριος Βενιζέλος, έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά αποκρατικοποιήσεων και συμβάσεων παραχώρησης που έγιναν το τελευταίο διάστημα, οι οποίες έδειξαν εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ελληνική οικονομία!».

Μόνο τους τελευταίους 7 μήνες, όπως είπε ο Υπουργός, προχώρησαν:

Η αποεπένδυση από την Eurobank, την Alpha Bank και την Εθνική Τράπεζα.

Η διάθεση των μετοχών της Helleniq Energy.

Οι συμβάσεις παραχώρησης περιφερειακών λιμένων (Ηγουμενίτσα, Ηράκλειο, Καβάλα).

Η σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού.

«Όλες αυτές τις πρωτοβουλίες η κυβέρνηση της προχώρησε, διότι θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα: Ότι πιστεύουμε στην ελεύθερη οικονομία που προσελκύει επενδύσεις και κεφάλαια. Και με αυτόν τον τρόπο ενισχύουμε την ανάπτυξη προς όφελος των πολλών», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.

Σταϊκούρας: Η αναπτυξιακή δυναμική του ΔΑΑ επιβεβαιώνει ότι η ελληνική οικονομία έχει αλλάξει σελίδα

Η αναπτυξιακή δυναμική του Αεροδρομίου καταδεικνύει τη στρατηγική σημασία του για την Ελλάδα και επιβεβαιώνει ότι η ελληνική οικονομία έχει αλλάξει σελίδα, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, κατά την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

«Η ελληνική οικονομία έχει αλλάξει σελίδα. Γίνεται πιο εξωστρεφής, στηριζόμενη, όλο και περισσότερο, στις επενδύσεις, που με τη σειρά τους, ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης και τονώνουν την κοινωνική συνοχή», τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του αερολιμένα συνεχίζονται, ώστε να αυξηθεί η ικανότητα του αεροδρομίου να φιλοξενεί περισσότερα αεροσκάφη και επιβάτες, με στόχο την αύξηση της χωρητικότητας των τερματικών σταθμών σε 50 εκατομμύρια επιβάτες – ετησίως - έως το 2046.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τοποθέτησης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα:

Αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση και τιμή που παρευρίσκομαι στην ημέρα εισαγωγής του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το ύψος προσφορών των επενδυτών, το τίμημα και η όλη διαδικασία της δημόσιας εγγραφής που καταλήγουν στο σημερινό αποτέλεσμα, αντικατοπτρίζουν την αναπτυξιακή δυναμική του Αεροδρομίου, καταδεικνύουν τη στρατηγική σημασία του για την Ελλάδα και ενισχύουν τη θέση του στον διεθνή αεροπορικό χάρτη.

Παράλληλα, επιβεβαιώνουν ότι η ελληνική οικονομία έχει αλλάξει σελίδα.

Μεγεθύνεται, αναβαθμίζεται και ισχυροποιείται.

Καθίσταται πιο ανθεκτική.

Γίνεται πιο εξωστρεφής, στηριζόμενη, όλο και περισσότερο, στις επενδύσεις.

Επενδύσεις που, με τη σειρά τους, ενισχύουν την βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης και τονώνουν την κοινωνική συνοχή.

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» είναι ένα τέτοιο, καλό παράδειγμα. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις, οι προηγμένες υπηρεσίες, η καινοτομία, τα υψηλά πρότυπα ασφαλείας και η εξυπηρέτηση υψηλής ποιότητας σε ταξιδιώτες και αεροπορικές εταιρείες, καθιστούν τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών το σημαντικότερο σημείο σύνδεσης της Ελλάδας με ολόκληρο τον κόσμο.

Μέσα στο 2023, μετακινήθηκαν περισσότεροι από 28 εκατομμύρια επιβάτες, επιτυγχάνοντας αύξηση κατά 10% σε σχέση με το 2019. Ο αριθμός των πτήσεων, κατά το περασμένο έτος, ξεπέρασε τις 240.000, αυξημένος κατά 7% σε σχέση με το 2019, συνδέοντας την Αθήνα με περισσότερες από 155 πόλεις – προορισμούς σε 55 χώρες, σε συνεργασία με περισσότερους από 65 αερομεταφορείς.

Μάλιστα, το Αεροδρόμιο, τα τελευταία 5 έτη, έχει προσθέσει 69 νέους προορισμούς στο δίκτυό του και έχει αναπτύξει συνεργασίες με 32 νέες αεροπορικές εταιρείες.

Αυτή η ανοδική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί και φέτος. Όπως, βέβαια, συνεχίζονται και οι επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του αερολιμένα, ώστε να αυξηθεί η ικανότητα του αεροδρομίου να φιλοξενεί περισσότερα αεροσκάφη και επιβάτες, με στόχο την αύξηση της χωρητικότητας των τερματικών σταθμών σε 50 εκατομμύρια επιβάτες – ετησίως - έως το 2046.

Και αυτό γιατί η ισχυροποίηση και η εξωστρέφεια της πατρίδας μας δημιουργούν την ανάγκη για σύγχρονες, βιώσιμες και πιο ανθεκτικές υποδομές και μεταφορές. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε, με σχέδιο και μεθοδικότητα, συλλογικά και συνεκτικά.

