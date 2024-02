Πολιτική

Γάμος ομοφύλων - Βουλή: Ευρεία πλειοψηφία υπέρ του νομοσχεδίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από τους φορείς που εκλήθησαν να διατυπώσουν τις θέσεις τους, κατά του νομοσχεδίου δήλωσαν μόνο η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος και η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων

-

(εικόνα αρχείου)

«Ναι» στο νομοσχέδιο, επί της αρχής, δήλωσαν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας. Αντίθετα με το νομοσχέδιο δηλώνουν ΚΚΕ, Σπαρτιάτες και Νίκη.

Στην πρώτη συνεδρίαση της Δευτέρας, η εισηγήτρια της Ν.Δ. Μαρία Συρεγγέλα είχε τονίσει ότι το νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο αποτελεί «ακόμα μία μεταρρυθμιστική τομή της κυβέρνησης Μητσοτάκη», σημειώνοντας πως, αν το νομοσχέδιο τελικώς ψηφιστεί, η Ελλάδα θα γίνει η 37η χώρα που αναγνωρίζει τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών στο εθνικό δίκαιο.

Η κ. Συρεγγέλα είχε τονίσει επίσης πως δεν γίνονται εκτεταμένες παρεμβάσεις, αλλά μόνο άκρως απαραίτητες προσαρμογές στον Αστικό Κώδικα, στην εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, που συνοψίζονται σε 15 άρθρα.

Μοναδικός σκοπός είναι να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στον θεσμό του πολιτικού γάμου για όλους τους Ελληνες πολίτες, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού και να προστατεύονται τα αυτονόητα για μία δημοκρατική κοινωνία συμφέροντα των παιδιών που ανατρέφονται σε οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών.

Ειδήσεις σήμερα:

Οπαδική βία: 13 απαντήσεις για τα εισιτήρια, την είσοδο στο γήπεδο και τις ποινές

Κρήτη – Λιμενικό: Σύλληψη αξιωματικού μετά από παρακολούθηση των “Αδιάφθορων”

Θεσσαλονίκη - Μαστροπεία: την “φυλάκισαν” στη Γερμανία και την εξέδιδαν στην Ελλάδα