Κόσμος

Πούτιν - Τουρκία: Αναβολή της επίσκεψης του Ρώσου Προέδρου

Για ποιο λόγο αναβλήθηκε η επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου Πούτιν στην Τουρκία. πότε αναμένεται να πραγματοποιηθεί τελικώς.

στην Τουρκία την επόμενη εβδομάδα ο οποίος αναμενόταν να βρεθείτην επόμενη εβδομάδα Η επίσκεψη του Ρώσου ηγέτη Πούτιν,αναβλήθηκε για μεταγενέστερη ημερομηνία λόγω των εκογών σε Τουρκία και Ρωσία.