Ολυμπιακός - Γιάνσεν: Το ραντεβού έγινε, αλλά...

Τι έγινε στην συνάντηση της διοίκησης του Ολυμπιακού με τον Πασκάλ Γιάνσεν το βράδυ της Τετάρτης. Γιατί ακόμη δεν έχουν παρθεί απόφασεις. Πότε αναμένονται εξελίξεις.

Η διοίκηση του Ολυμπιακού συναντήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (7/2) με τον Ολλανδό προπονητή Πασκάλ Γιάνσεν ο οποίος βρίσκεται απ’ το πρωί στην Ελλάδα μαζί με δύο εκπροσώπους του, εξετάζοντας το ενδεχόμενο συνεργασίας τους.

Για την ώρα πάντως δεν υπάρχουν οριστικές αποφάσεις και το τοπίο θα ξεκαθαρίσει μια και καλή μέσα στις επόμενες ώρες, αναφορικά με το αν θα υπάρξει και νέα αλλαγή στην τεχνική ηγεσία των «ερυθρόλευκων».

Ο Κάρλος Καρβαλιάλ πάντως προπόνησε κανονικά τους παίκτες του Ολυμπιακού την Τετάρτη (7/2), συνεχίζοντας την προετοιμασία για τον σαββατιάτικο (10/2) αγώνα με τον ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Γιάνσεν ήταν επί σχεδόν μία τριετία προπονητής της Αλκμάαρ στην Ολλανδία (πρώτη του θητεία ως πρώτος προπονητής σε ομάδα) από την οποία αποχώρησε στις 17 Ιανουαρίου 2024.

Κάθισε στον πάγκο της ΑΖ σε 110 παιχνίδια του ολλανδικού πρωταθλήματος, με ρεκόρ 65-20-25 και τέρματα 222-123, ενώ συνεργάστηκε και με τον Βαγγέλη Παυλίδη, με τον Έλληνα διεθνή να μετράει 78 γκολ τα σχεδόν τρία χρόνια συνεργασίας τους.

