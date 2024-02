Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 8 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε Χρόνια Πολλά



Σήμερα, 8 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας τιμάται η μνήμη των:

Ζαχαρίου του προφήτου.

Θεοδώρου του Στρατηλάτου (†319)

Μαρτύρων Μάρθας και Μαρίας των αδελφών και Λυκαρίωνος Οσίων,

των αδελφών και Λυκαρίωνος Νικηφόρου, Στεφάνου και Φιλαδέλφου,

Μακαρίου επισκόπου Πάφου και

Πολυκάρπου.

Ανατολή ήλιου: 07:23 – Δύση ήλιου: 17:55

Σελήνη 27.7 ημερών

Ο Προφήτης Ζαχαρίας είναι ο ενδέκατος της σειράς των μικρών λεγομένων προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Καταγόταν από το γένος του Ισραήλ και τη φυλή του Λευΐ. Γεννήθηκε στην πόλη Γαλαάδ της Παλαιστίνης κατά την περίοδο της βαβυλώνιας αιχμαλωσίας και το όνομά του σημαίνει, στην ελληνική γλώσσα, μνήμη Θεού, εκείνον δηλαδή τον οποίο ο Θεός ενθυμείται. Ήταν γιος του Βαραχίου και εγγονός του Αδδώ. Ο Ζαχαρίας, ήταν αυτός που με τον προφήτη Αγγαίο, διήγειραν τους Ιουδαίους, όταν αυτοί το 537 με 536 π.Χ. επέστρεψαν στην Ιουδαία, να ανοικοδομήσουν το ναό της Ιερουσαλήμ. Υπάρχει η άποψη, ότι ο προφήτης Ζαχαρίας ανήκε σε Ιερατικό γένος και ήταν ιερεύς και ο ίδιος. Κατά την Ιουδαϊκή παράδοση, ο Ζαχαρίας και ο Αγγαίος ήταν μέλη της Μεγάλης Συναγωγής, η οποία όρισε τον Κανόνα των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Ασχολήθηκαν δε και με την τακτοποίηση της ιεράς λειτουργίας, και συνέθεσαν ή αναθεώρησαν ψαλμούς. Ο Ζαχαρίας προφήτευσε την είσοδο του Ιησού στην Ιερουσαλήμ για την Κυριακή των Βαΐων, και για το ποσό που πλήρωσαν οι Αρχιερείς στον Ιούδα σαν τίμημα για την προδοσία του Διδασκάλου. Ο Προφήτης Ζαχαρίας κοιμήθηκε σε βαθύ γήρας και ενταφιάσθηκε κοντά στον τάφο του Προφήτη Αγγαίου. Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Μέγας (379-395 μ.Χ.) έκτισε ναό αφιερωμένο στον Προφήτη Ζαχαρία στη μονή της Αγίας Δομνίκης Κωνσταντινουπόλεως. Ναός, επίσης, του Προφήτου υπήρχε στο βουνό του Αυξεντίου, σε τόπο όπου καλείτο «Θέατρο».

O άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης, σύμφωνα με την Εκκλησία της Ελλάδος, καταγόταν από τα Συχάϊτα της Γαλατίας και κατοικούσε στην Ηράκλεια του Εύξεινου Πόντου. Στρατιωτικός στο επάγγελμα, διακρίθηκε για την γενναιότητά του και γρήγορα προήχθη στους υψηλότερους βαθμούς της στρατιωτικής ιεραρχίας. Αθλητής γενναιότατος ο Θεόδωρος, ήταν συγχρόνως και υπόδειγμα σεμνότητας όπως αρμόζει σε έναν γνήσιο Χριστιανό. Όταν ο αυτοκράτορας Λικίνιος επισκέφθηκε την Ηράκλεια είχε την ευκαιρία να δει και να θαυμάσει από κοντά τον Θεόδωρο. Ζήτησε ωστόσο κάποιες περαιτέρω πληροφορίες για τον άγιο, οι οποίες δυσαρέστησαν τον αυτοκράτορα. O Θεόδωρος ήταν χριστιανός. Αμέσως ο Λικίνιος διέταξε να φέρουν τον άγιο ενώπιόν του και όταν παρά τις παρακλήσεις, τις απειλές και υποσχέσεις ο άγιος παρέμεινε ακλόνητος στην πίστη του, καθαιρέθηκε από το αξίωμά του και υποβλήθηκε σε φριχτά βασανιστήρια και τέλος αποκεφαλίστηκε.

Οι αγίες Μάρθα και Μαρία ήταν αδελφές, οι οποίες έζησαν κατά την περίοδο των ανελέητων διωγμών των Χριστιανών από τους άθεους και ασεβείς ειδωλολάτρες. Οι δύο αδελφές καταδικάστηκαν διότι αφιέρωσαν την ζωή τους στη διάδοση της ευαγγελικής πίστης, ιδίως ανάμεσα στο γυναικείο κόσμο. O έπαρχος προσπάθησε με διάφορες κολακείες και τεχνάσματα να τις πείσει να λυπηθούν τη νεότητά τους, αλλά εκείνες έμειναν αμετάπειστες και επισφράγισαν την πίστη τους με το τίμιο αίμα τους μαζί με τον νεαρό μοναχό Λυκαρίωνα.

