“Παγιδευμένοι”: Κρατάει ο έρωτας για πάντα; (εικόνες)

Δείτε πρώτοι σκηνές από τα επόμενα επεισόδια της σειράς "Παγιδευμένοι" του ΑΝΤ1.

-

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

Κρατάει ο έρωτας για πάντα;

Πόσες στιγμές μετράει η ευτυχία;

Μπορεί η αλήθεια να τα γκρεμίσει όλα;

Εγκλωβισμένοι στον λαβύρινθο συνταρακτικών αποκαλύψεων και αβάσταχτων διλημμάτων, ο Δημήτρης και η Άννα προσπαθούν να βρουν διέξοδο μέσα από την αγάπη τους.

Σ’ ένα ειδυλλιακό τοπίο, μακριά από όλους και από όλα, θα φτιάξουν το δικό τους παραμύθι, που δεν θα έχει δράκους και τέρατα.

Τίποτα δεν μπορεί να μπει ανάμεσά τους. Τίποτα, εκτός από την αλήθεια.

Όσο κι αν θέλουν να αφήσουν πίσω τους ό,τι τους πόνεσε, η μνήμη δεν ξεχνά και φέρνει διαρκώς μπροστά τους όλα τα μυστικά που κρύβει καλά η σιωπή.

Η αρχή του τέλους πλησιάζει.

Αυτή θα είναι η τελευταία αγκαλιά;

Αυτό θα είναι το τελευταίο φιλί;

Ο Δημήτρης και η Άννα ζουν το όνειρο, ενώ οι εξελίξεις τρέχουν ερήμην τους και θα είναι δραματικές και για τους δύο...

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπήκαν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης.

Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

