Κόσμος

F-16 στην Τουρκία: Θα πετύχει ο Ραντ Πολ να μπλοκάρει την πώληση από τις ΗΠΑ;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς θα επηρεάσει την διαδικασία πώλησης των F-16 στην Τουρκία το ψήφισμα του Γερουσιαστή των ΗΠΑ. Τι αποτέλεσμα είχαν παλαιότερες ενέργειες που είχαν γίνει.

-

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ραντ Πολ κατέθεσε ψήφισμα στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας για να εμποδίσει την πώληση των F-16 στην Τουρκία. Ωστόσο, αυτό το βήμα δεν αναμένεται να δημιουργήσει κάποιο σημαντικό εμπόδιο για την πώληση.

Πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, ο Πολ με παρόμοιο τρόπο είχε ξανά υποβάλει αίτημα στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας για την παρεμπόδιση των πωλήσεων όπλων στην Αίγυπτο.

Ο Πολ είναι μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας και ως εκ τούτου έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένα τέτοιο ψήφισμα, ωστόσο οι πιθανότητες να επιφέρουν κάποιο αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά χαμηλές.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, αυτό πρωτίστως, επειδή το ψήφισμα θα πρέπει να υποστηριχθεί και από άλλους γερουσιαστές της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων.

Ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας,Μπομπ Μενέντεζ είχε δηλώσει αρκετές φορές ότι αντιτίθεται στην πώληση των F-16 στην Τουρκία, αλλά πλέον ο Μενέντεζ δεν είναι ο πρόεδρος της επιτροπής.

Μετά από τον Μενέντεζ, ο επόμενος πρόεδρος της επιτροπής, είχε εγκρίνει την πώληση των F-16 στην Τουρκία.

Δεν υπήρξε κάποια αντίρρηση για την πώληση των F-16 στην Τουρκία από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Το Κογκρέσο δύναται να εμποδίσει την πώληση όπλων σε μια ξένη χώρα, αλλά μονάχα εάν τόσο η Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και η Γερουσία αποφασίσουν διαφορετικά.

Στις 25 Ιανουαρίου η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε ενημερώσει το Κογκρέσο για την πώληση. Η προθεσμία των 15 ημερών λήγει την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου.

Και εντός αυτών των δυο ημερών δεν αναμένεται να υπάρξει ένα σημαντικό βήμα από το Κογκρέσο για την αποτροπή της πώλησης των F-16 στην Τουρκία.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αντιναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, κατά την εβδομαδιαία ενημερωτική ενημέρωση του στους δημοσιογράφους, δήλωσε σχετικά με την πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, η οποία αποσκοπεί στην αποτροπή της πώλησης των F-16 στην Τουρκία, ότι «Η διαδικασία σιωπής στο Κογκρέσο συνεχίζεται. Δεν αναμένεται κάποια αρνητική εξέλιξη σε αυτή τη διαδικασία».

Ειδήσεις σήμερα:

“Ο άλλος άνθρωπος” - Γουβανέλης: Ο Πολυχρονόπουλος “διαχειριζόταν” τον λογαριασμό της μητέρας του (βίντεο)

Αγρότες - Μπλόκα: Η επιστολή στον Μητσοτάκη, το “ραντεβού” και το κλείσιμο δρόμων

Σκιάθος: Απείλησε να σκοτώσει τη γυναίκα του γιατί δεν βρήκε... κρεμμύδια στο σπίτι!