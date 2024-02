Κοινωνία

Μάνδρα - Γιαλιάς: το καρτέρι θανάτου, ο σωματοφύλακας που “έλειπε” και το μαύρο αμάξι (βίντεο)

Τι αναφέρει στον ΑΝΤ1 αυτήκοος μάρτυρας του στυγερού εγκλήματος. Τι αναφέρει για την προσωπική ασφάλεια του επιχειρηματία, που όμως χθες δεν ήταν μαζί του, αλλά και τις ύποπτες κινήσεις στην περιοχή.

Την λύση του μυστηρίου σχετικά με το καρτέρι θανάτου και την εκτέλεση στην Αγία Αικατερίνη της Μάνδρας, με θύμα τον επιχειρηματία Χρήστο Γιαλιά, αναζητούν οι αστυνομικοί, που στρέφουν τις έρευνες τους στο επαγγελματικό περιβάλλον του 59χρονου.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. αναζητούν τη διαδρομή που ακολούθησαν οι εκτελεστές πριν και μετά την δολοφονία με το επικρατέστερο σενάριο να θέλει οι δράστες να διέφυγαν με μοτοσικλέτα, έχοντας ενδεχομένως και ένα αυτοκίνητο ως υποστήριξη.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ένας κάτοικος της περιοχής και αυτήκοος μάρτυρας, που το απόγευμα της Τετάρτης άκουσε τους πυροβολισμούς, ένα «ύποπτο», μαύρο αυτοκίνητο πέρασε με μεγάλη ταχύτητα κοντά από το σημείο της εκτέλεσης.

Κατά την διάρκεια της έρευνας της ΕΛΑΣ εντοπίστηκαν γύρω από το όχημα 18 κάλυκες, ενώ το αυτοκίνητο μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω διερεύνηση.

Όπως είπε, άκουσε τους πυροβολισμούς, αλλά φοβήθηκε να βγει για να δει τι συμβαίνει και ανέβηκε σε υψηλό σημείο για να ελέγξει τον χώρο, μόνο αφού όχημα της Πυροσβεστικής έφθασε στο σημείο όπου φλεγόταν το αυτοκίνητο του επιχειρηματία, με τον ίδιο μέσα.

Ο ίδιος άνθρωπος υποστηρίζει ότι το θύμα κυκλοφορούσε συνήθως με άτομα της προσωπικής του ασφάλειας τα οποία, ωστόσο, χθες δεν τον συνόδευαν στη μοιραία διαδρομή.





Οι άγνωστοι έστησαν ενέδρα στον επιχειρηματία Χρήστο Γιαλιά, τον οποίο αφού πυροβόλησαν με καλάσνικοφ και σκότωσαν μέσα στο αυτοκίνητό του, στη Μάνδρα, ακολούθως έβαλαν φωτιά και τον πυρπόλησαν, με προφανή στόχο να εξαφανίσουν κάθε ίχνος που θα μπορούσε να οδηγήσει σ' αυτούς.

Χαρακτηριστικό της οργάνωσης της δολοφονικής επίθεσης είναι ότι έκαψαν επί τόπου το αυτοκίνητο και το θύμα τους, που δεν αναγνωρίζεται για να μην ρισκάρουν να αφήσουν ίχνη.

Η δολοφονία έγινε σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από το σπίτι του επιχειρηματία και εκτιμάται ότι οι δράστες είχαν παρακολουθήσει τις κινήσεις του και είχαν καταγράψει τη ρουτίνα των μετακινήσεών του.

O 59χρονος επιχειρηματίας Χρήστος Γιαλιάς, δραστηριοποιείτο στο εμπόριο κρεάτων, ενώ κατά το παρελθόν είχε εμπλακεί και στα διοικητικά ποδοσφαιρικών ομάδων.

Η πρώτη σύζυγος του θύματος και μητέρα του μεγάλου γιου του είχε επίσης δολοφονηθεί, στην αυλή του σπιτιού της, στην ίδια περιοχή το 2018. Κίνητρο της δολοφονίας της ήταν η ληστεία.Σύμφωνα πάντως με τις πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας οι δύο υποθέσεις δεν φαίνεται να συνδέονται.

Οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τη διαλεύκανση της εν ψυχρώ δολοφονίας του 59χρονου επιχειρηματία στρέφονται σε προσωπικές και επαγγελματικές διαφορές που μπορεί να είχε.





