Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο “εθνικός εισαγγελέας”

Είχε φτιάξει μέχρι και σφραγίδα στην οποία αναγραφόταν το όνομά του και "Β’ Πρόεδρος – Εθνικός Εισαγγελέας".

Αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 59χρονο “θεματοφύλακα του Συντάγματος ” γιατί παρουσιαζόταν ως “εθνικός εισαγγελέας” και προέτρεπε σε διάπραξη αδικημάτων, μέσω Facebook.

Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για “αντιποίηση” και για “διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια”. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε να δικαστεί σε Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στις 6 Φεβρουαρίου έφτασαν πληροφορίες στην Κρατική Ασφάλεια Θεσσαλονίκης που έλεγαν ότι: ο 59χρονος προχώρησε σε αναρτήσεις στην προσωπική του σελίδα στο Facebook λέγοντας ότι οπλοφορεί με κυνηγετική καραμπίνα και ότι σκοπεύει να βλάψει κόσμο. Επιπλέον, δήλωνε ότι είναι “εθνικός εισαγγελέας” και “στρατιωτικός”, προβαίνοντας παράλληλα σε δημόσιες αναρτήσεις, με ρητορική που προτρέπει σε διάπραξη αδικημάτων.

Με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο που βρίσκεται απέναντι από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και συνελήφθη τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Σε έρευνα που ακολούθησε σε ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, με γερμανικές πινακίδες κυκλοφορίας, οι αστυνομικοί εντόπισαν μια σφραγίδα που έγραφε το όνομα του 59χρονου και επιπλέον “Β’ Πρόεδρος – Εθνικός Εισαγγελέας” ενώ στο προφίλ του στο Facebook αναγράφεται ως “Θεσμικό Εθιμικό Συνταγματικό Δίκαιο – Στρατιωτικός Εισαγγελέας- Στρατηγός”.

Ο κατηγορούμενος διαπιστώθηκε ότι διέθετε νόμιμη άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου το οποίο εντοπίστηκε στην περιοχή Τρικάλων και κατασχέθηκε για ανακληθεί η άδεια.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρει πως «Αστυνομικοί του Τμήματος Όπλων και Εκρηκτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, συνέλαβαν έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, 59χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα της «Διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγία ή διχόνοια» και «Αντιποίησης».

Οι πληροφορίες αφορούσαν σε δημόσιες αναρτήσεις στις οποίες είχε προβεί ο 59χρονος σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με κατοχή όπλων τα οποία όπως ανέφερε σκόπευε να χρησιμοποιήσει, ενώ δήλωνε δημόσια ότι είναι «Εθνικός Εισαγγελέας» και «Στρατιωτικός».

Πρωινές ώρες χθες (07-02-2024), κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Όπλων και Εκρηκτικών, ο ανωτέρω εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης, ενώ έπειτα από έρευνα που διενεργήθηκε σε Ι.Χ. Φορτηγό ιδιοκτησίας του, βρέθηκε ξύλινη σφραγίδα με εντύπωμα που ανέγραφε το όνομά του και την ιδιότητα του «Β’ Προέδρου Εθνικού Εισαγγελέα».

Επιπλέον, αφού διαπιστώθηκε ότι στο όνομά του έχει εκδοθεί άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου, στη συνέχεια ενημερώθηκε σχετικά το αρμόδιο Τμήμα Ασφαλείας προκειμένου να ακολουθήσει η ανάκλησή της.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές».

