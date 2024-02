Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Πέμπτης και οι αντιφάσεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

-

«Πιο αντιφατικές από αυτές τις ημέρες δεν θα υπάρξουν», είπε η Λίτσα Πατέρα την Πέμπτη, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Η αστρολόγος τόνισε ότι «Από την μια η Αφροδίτη που φέρνει το απρόσμενο μας λέει “Βγείτε, χαρείτε, ερωτευτείτε, αγοράστε λαχεία, διασκεδάστε”».

«Από την άλλη, η νέα Σελήνη δεν μας λέει ωραία πράγματα, λέει ανατροπές, λέει καιρικές μεταβολές, κάτι απρόβλεπτο ανά την Γη, ανά τον κόσμο», συμπλήρωσε.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας κοντά της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Σκιάθος: Απείλησε να σκοτώσει τη γυναίκα του γιατί δεν βρήκε... κρεμμύδια στο σπίτι!

Μάνδρα - Γιαλιάς: το καρτέρι θανάτου, ο σωματοφύλακας που “έλειπε” και το μαύρο αμάξι (βίντεο)

Σποράδες: Μητέρα απειλούσε τον γιο της ότι θα έρθει από τις ΗΠΑ να του ρίξει οξύ