Ομόνοια: Επίθεση με μαχαίρι κατά αστυνομικού – Συνελήφθη ο δράστης

Ο άνδρας επιχείρησε να μαχαιρώσει και δεύτερο αστυνομικό.

Παραλίγο να καταλήξει σε τραγωδία ένας τυχαίος έλεγχος που έγινε από αστυνομικούς σε έναν άνδρα από το Αφγανιστάν το βράδυ της Τετάρτης στο κέντρο των Αθηνών.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 22.00 στην Ομόνοια όταν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Πεζών Περιπολιών επιχείρησαν να ελέγξουν έναν Αφγανό ο οποίος κινούνταν επί της οδού Αγησιλάου.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου ο άνδρας, 30 ετών, έβγαλε κάτω από την μπλούζα του ένα πτυσσόμενο στιλέτο και επιχείρησε να χτυπήσει με αυτό έναν εκ των αστυνομικών, ο οποίος απέφυγε το χτύπημα πέφτοντας στο έδαφος. Όταν ένας συνάδελφός του (αρχιφύλακας) προσέγγισε για να βοηθήσει, τότε ο Αφγανός επιτέθηκε και σε αυτόν με το μαχαίρι και του κατάφερε χτύπημα κάτω από τη δεξιά μασχάλη, ενώ στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Οι αστυνομικοί των πεζών περιπολιών καταδίωξαν τον δράστη διαβιβάζοντας παράλληλα στο Κέντρο Άμεσης Δράσης. Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ Αθηνών που βρίσκονταν κοντά στο σημείο προσέγγισαν τον Αφγανό με τον άνδρα να επιτίθεται και σε αυτούς προσπαθώντας ανεπιτυχώς να αρπάξει το όπλο ενός εκ των αστυνομικών. Τελικά, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε, τα στελέχη της ΔΙΑΣ τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες.

