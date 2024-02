Πολιτική

Μπλόκα - Κουτσούμπας: Δίκαια τα αιτήματα των αγροτών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την αντίθεση του Κομμουνιστικού Κόμματος στην ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόνισε ο Γενικός του Γραμματέας.

-

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας από το πρωί της Πέμπτης βρίσκεται στα μπλόκα των αγροτών. Στο μπλόκο της Αταλάντης Φθιώτιδας έκανε την εξής δήλωση:

«Ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος. Εδώ από την Αταλάντη, από τη Φθιώτιδα -πριν ήμασταν στο Κάστρο, θα πάμε στην Ανθήλη, θα συνεχίσουμε στη Θεσσαλία- στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των αγροτών. Με τον αγώνα τους έχουν καταφέρει να στριμώξουν την κυβέρνηση, η οποία πέρασε από το ψέμα και τη συκοφαντία και την καταστολή αρχικά, σε μέτρα-κοροϊδία, τα οποία δεν απαντούν στα δίκαια αιτήματα των αγροτών.

Εμείς αυτά θα παλέψουμε και μέσα στη Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο και έξω από αυτή, στους δρόμους του αγώνα, γιατί η πραγματική αντιπολίτευση είναι ο οργανωμένος αγώνας των αγροτών, ο οργανωμένος αγώνας των εργατών, των φοιτητών και όλων αυτών μαζί γιατί έχουν κοινά συμφέροντα. Οι εργάτες, οι υπάλληλοι, οι μικρομαγαζάτορες, οι φοιτητές, οι οικογένειές τους θέλουν να τρώνε φτηνά και ποιοτικά προϊόντα και αυτά μπορεί να τα προσφέρει ο Έλληνας αγρότης, αλλά με το κόστος παραγωγής που υπάρχει, με τις εξευτελιστικές τιμές, με την παντελή έλλειψη προστασίας από φυσικές και άλλες καταστροφές δεν γίνεται αυτό δυνατό. Αντίθετα, κερδοσκοπούν οι έμποροι, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, όλοι αυτοί που πριμοδοτεί και χρηματοδοτεί η ελληνική κυβέρνηση μαζί με τους ομίλους της ενέργειας και ο Έλληνας αγρότης, ο Έλληνας εργάτης πληρώνει φόρους, πληρώνει για την υγεία, πληρώνει για την παιδεία, πληρώνει για τα πάντα. Και βεβαίως ο αγρότης έχει μεγάλο κόστος, πάρα πολύ χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς την οικογένειά του.

Ευθύνεται επίσης και αντίπαλος είναι η κυβερνητική πολιτική, όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν μέχρι σήμερα. Είναι τα κόμματα που σηκώνουν ύμνους προς την ΕΕ των 27 κρατών, των 27 αγορών και του ανταγωνισμού που δήθεν θα έφερνε ευημερία στον λαό και εισόδημα στην ελληνική αγροτιά και την ίδια στιγμή ψηφίζουν την ΚΑΠ, η οποία μειώνει συνεχώς τις παροχές, τις ενισχύσεις, τη χρηματοδότηση και βεβαίως δεινοπαθεί ο Έλληνας αγρότης. Όλοι αυτοί μαζί -ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ- ψήφισαν την ΚΑΠ. Οι αγρότες ενάντια στην ΚΑΠ σήμερα, ενάντια σε αυτές τις πολιτικές της ΕΕ και των κομμάτων και των κυβερνήσεων που τη στηρίζουν, είναι ενωμένοι με συγκεκριμένα αιτήματα. Αυτά πρέπει να υλοποιηθούν εδώ και τώρα”.

Νωρίτερα ο Δ. Κουτσούμπας βρέθηκε στο Κάστρο Βοιωτίας όπου συνομίλησε με τον Πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς και εκπροσώπους της Συντονιστικής Επιτροπής Κάστρου. Στα μπλόκα στο Κάστρο Βοιωτίας, στην Αταλάντη και την Ανθήλη Φθιώτιδας συνοδεύεται από τους Κώστα Μπασδέκη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και περιφερειακό σύμβουλο Στερεάς Ελλάδας με τη Λαϊκή Συσπείρωση και τον Κώστα Μπάτσικα, μέλος της ΚΕ και Γραμματέα της Επιτροπής Περιοχής Ανατολικής Στερεάς – Εύβοιας του ΚΚΕ.

Αργότερα, το πρόγραμμα προέβλεπε να βρεθεί διαδοχικά στα μπλόκα στον Αλμυρό Μαγνησίας, στο Στεφανοβίκειο Μαγνησίας, στον Πλατύκαμπο Λάρισας, στον Ζάρκο Τρικάλων και στον Κόμβο Ε65 στην Καρδίτσα.





Ειδήσεις σήμερα:

ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων: Χτύπησαν μαθήτρια και το κατέγραφαν σε βίντεο

Εξάρχεια: Θρίλερ με νεκρό σε διαμέρισμα

Θεσσαλονίκη: Νεκρός από φωτιά σε μονοκατοικία (εικόνες)